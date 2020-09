Innbytteren brukte sekunder på å score: – Snakk om å slå til umiddelbart!

Irland - Finland 0-1 (0-0)

Knappe 20 minutter etter pause bestemte Markku Kanerva seg for å gjøre et bytte, og det tok ikke mange sekundene før Finlands landslagstrener kunne juble for den avgjørelsen.

Fredrik Jensen ble byttet inn for Joel Pohjanpalo. Finland gikk rett i angrep, og Branns Robert Taylor fikk ballen på venstrekanten. Han vartet opp med et godt innlegg inn foran mål, og der ventet Jensen som satte ballen i nettet.

– Han bruker fem sekunder på å score sitt femte landslagsmål, utbryter TV 2s kommentator Jonas Bariås.

– En lekker scoring som Finland varter opp med her. Og snakk om å slå til umiddelbart, legger han til.

Bariås skryter også av Robert Taylors forarbeid til scoringen, og på prestasjonen i kampen generelt.

– Taylor har hatt en god dag på jobben. Det er selvfølgelig kjekt å se spillere fra Eliteserien bemerke seg internasjonalt også, understreker han.

Jensen ble matchvinner og Finland fikk med seg alle poengene. De ligger på andreplass i gruppe 4 i Nations League. Wales leder, Irland ligger på tredjeplass og Bulgaria ligger sist.

To andre kamper hadde kampstart klokken 18.00. Russland vant 3-2 over Ungarn, mens Slovenia slo Moldova 1-0.