Sarpsborg-ordfører vurderer politianmeldelse av muslimsk trossamfunn etter smitteutbrudd

Søndag er det registrert 25 nye smittede i Sarpsborg. Ifølge kommunen tyder alt på at de fleste har sammenheng med det store utbruddet.

Rundt 70 innbyggere er dermed konstatert smittet i kommunen siden forrige lørdag. 500 innbyggere er søndag kveld i karantene, og ordføreren kan ikke utelukke at tallet vil stige i forbindelse med den pågående smittesporingen og kartleggingen.

ULOVLIG: Sarpsborg kommune har utstedt stoppordre på bruk av lokalene. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) sier at kommunen ikke har bestemt seg for hvordan de skal reagere på det store smitteutbruddet i Al-Ghadir islamsk senter.

– Vi har ikke konkludert, men vi er i en vurdering og ser alvorlig på det som har skjedd, sier Martinsen-Evje til TV 2.

– Jeg kan ikke utelukke at kommunen vil anmelde forholdet. Vi må gjøre en vurdering om arrangøren av dette arrangementet har opptrådt klanderverdig. Blir det påvist brudd på smittevernloven, må vi vurdere en anmeldelse, sier Martinsen-Evje.

Ulovlig lokale

Den islamske foreningen Al-Ghadir brukte et bolighus med garasje som ulovlig forsamlingshus. 29. august var det 170 mennesker i forsamlingslokalene. Bygningene var ikke godkjent brukt til forsamlingslokaler av kommunen, sa Sarpsborg-ordføreren til TV 2 lørdag.

TV 2 har ikke lykkes med å komme i kontakt med den islamske foreningen.

Forstander Sadiq Baker Alezairjawi i det sjiamuslimske trossamfunnet sier til Dagbladet at menigheten sendte søknad til Sarpsborg kommune i forkant om å holde samlinger i lokalene i Skjeberg forbindelse med høytiden ashura.

Koronautbruddet i Sarpsborg og Fredrikstad knyttes til en muslimsk feiring hos den islamske foreningen Al-Ghadir. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

I Sarpsborg er et smittesporingslag på 25 personer i tillegg til de seks kommuneoverlegene i gang med å spore opp smittede og deres nærkontakter, i nært samarbeid med Folkehelseinstituttet og Fredrikstad kommune.

– Vi får nye meldte smittetilfeller hver dag, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad til TV 2.

Søndag er det registrert fem nye smittetilfeller i Fredrikstad. Alle har kjent smittevei og kan spores tilbake til feiringen i Sarpsborg, opplyser kommunen i en pressemelding.

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad mener at utbruddet bør være en vekker for alle kommuner om at de kan oppleve det samme.

– Situasjonen er fortsatt alvorlig. Vi må nok regne med flere smittetilfeller i dagene som kommer. Samtidig håper vi at vi gjennom god smittesporing, og bruk av karantene og isolasjon, har bidratt til å begrense smittespredningen, sier ordføreren.

– Bekymringsfullt

Smitteutbruddet i Sarpsborg og Fredrikstad er det største siden Norge fikk kontroll over pandemien i vår. Rundt 1.000 personer var søndag satt i karantene i Fredrikstad, mens tallet for Sarpsborg er 500 personer.

Det kan ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ta flere uker før utbruddet er under kontroll.

– Det er bekymringsfullt, fordi det er det største utbruddet vi har hatt siden vi fikk kontroll på pandemien i Norge. Det vil få forgreninger, fordi det tar tid å både finne de som er syke og få testet dem. I mellomtiden kan smitten spre seg til nye klynger. Det er veldig utfordrende, og gjør at dette utbruddet antakelig vil ta mange uker å få kontroll på, sier Nakstad til TV 2.