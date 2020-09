– Jeg har det ikke bra. Jeg er trist

Etter over 90 kilometer alene i brudd ble drømmen knust for Marc Hirschi (22) - for andre gang i årets Tour de France.

Nedstemt, skuffet og helt tom.

Marc Hirschi (22) måtte se at seieren glapp på søndagens knallharde fjelletappe etter et heroisk forsøk.

– Har vært nære to ganger

Det sveitsiske talentet syklet alene i front i over 90 kilometer og holdt unna for sammenlagtkanonene. Men med halvannen kilometer igjen ble han hentet inn. I spurten strakk ikke kreftene til, og beholdningen etter et blodslit uten like ble «bare» en tredjeplass.

– Jeg har det ikke bra. Jeg ville virkelig vinne. Jeg har vært nære to ganger. Jeg er trist, sier Hirschi.

For det er sant som han sier. På den andre etappen i Nice var kun Julian Alaphilippe sterkere og snøt ham for etappeseieren. Søndag var det Tadej Pogacar sin tur til å spille rollen som festbrems.

Hirschi sier at han måtte jobbe med seg selv da han så avstanden bak til sammenlagtrytterne krympet opp Col de Marie-Blanque. Han klarte likevel å komme seg først over, og i utforkjøringen fikk han vist frem en av sine forser. Avstanden bak til firemannsgruppen som jaget økte faktisk til et halvt minutt.

– Jeg visste at de kanskje kom til å samle seg og se på hverandre. Med tre kilometer igjen fikk jeg beskjed om at jeg burde vente. Jeg visste at hovedfokuset for dem var å ta tid. De ga gass til mål, så jeg håpet på at jeg kunne samle meg litt og slå dem i spurten. Men jeg var ikke rask nok, sier Hirschi til TV 2.

– Må komme meg fysisk og mentalt

Sportsdirektør i Team Sunweb, Matt Winston, sier at planen hele tiden var å få Hirschi i brudd på etappen. Gjennom radioen forsøkte de å coache ham så godt som mulig i de stupbratte fjellene mens rytterne bak kom jagende.

– I de siste ti kilometerne ga vi ham oppmuntringer. Da det gikk ned til tolv sekunder, så det ikke ut til at han skulle klare det med fire karer som kunne bytte på å dra. Da tok vi sjansen vår i spurten enn å bli slått på streken, sier Winston til TV 2.

Hirschi kan nok trenge noen flere oppmuntringer etter søndagens nedtur. Men først venter en hviledag før det kanskje byr seg flere muligheter til å stikke i brudd og jakte på den etterlengtede etappeseieren.

– Først må jeg komme meg både fysisk og mentalt, sier Hirschi.