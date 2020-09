Vrient dilemma for U23-mesteren: – Defensivt å takke nei

Nylig besluttet det internasjonale sykkelforbundet (UCI) å flytte landeveis-VM til Imola i Italia for å få gjennomført et VM i 2020, men det er kun eliteklassen på herre- og kvinnesiden som får sykle på den ikoniske formel-1-banen i byen hvor VM skal avholdes.

– Jeg er skuffet over at vi ikke får gjennomført VM for U23-klassen og juniorene. Ser vi på norsk sykkelsport slik det er akkurat nå i både tempo og fellestart hadde vi hatt store muligheter til å prestere i U23-klassen, sier sykkelsjef Norges Cykleforbund, Hans Falk, til TV 2.

Det betyr at de nybakte U23-europamesterne Andreas Leknessund og Jonas Iversby Hvideberg ikke får mulighet til å kjempe om VM-gull i år, og for førstnevnte byr det på et vanskelig dilemma.

UCI-reglene sier at hvis er utøver deltar i eliteklassen i VM får ikke vedkommende delta i det påfølgende U23-VM året etter til tross for at utøveren kan være ung nok.

– I utgangspunktet er det ikke en så dum regel. Du skal kjøre på det nivået du hører hjemme, og hvis du har kjørt elite, skal du holde deg der, sier Leknessund til TV 2.

Nå er Leknessund høyaktuell for den norske VM-troppen som skal sykle i eliteklassen, men Tromsø-væringen sitter fortsatt på gjerdet ettersom deltakelse vil utelukke mulighetene for et potensielt U23-VM-gull neste år.

– Jeg har ikke bestemt meg. Det kommer en tempo som kunne vært et naturlig mål i år, men det er jo litt komplisert og det er et vanskelig valg, svarer en betenkt Leknessund til TV 2 på spørsmål om han har bestemt drøye tre uker før VM-start i Italia.

– U23-VM-gull hadde vært veldig kult. Jeg klarer ikke å ta noe gull i eliteklassen i år, så ærlige må vi være, men jeg har nivået inne til å kjøre et godt resultat i elite-VM, så det frister det også, drøfter 21-åringen.

Søkt om dispensasjon

Ettersom annerledesåret 2020 har snudd opp ned på hverdagen har Norges Cykleforbund sendt en søknad med dispensasjon for at Leknessund kan delta i U23-VM neste år selv om han skulle kjøre i eliteklassen denne sesongen.

– Vi har søkt om dispensasjon med tanke på at det er en spesiell situasjon og det ikke arrangeres noe U23-VM. Vi håper at vi får et positivt svar fra UCI slik at han kan bli tatt ut til eliteklassen og fortsatt delta i U23-VM neste år om det er aktuelt, forteller sykkelsjef Falk som sier at cykleforbundet ønsker en rask avklaring.

Sykkelsjefen bekrefter langt på vei at Leknessund får grønt lys til å sykle i de norske fargene på italienske landeveier dersom han ønsker det.

– Jeg ønsker at det skal være en gjennomtenkt beslutning fra Andreas, men jeg synes han bør være en del av laget i Italia. Han kjenner til konsekvensene hvis han deltar, men da er det i alle fall gjennomtenkt.

– Er du aktuell for troppen, Andreas?

– Ja, jeg håper det. Jeg er norgesmester på tempo og EM-gullet er vel nok, særlig til tempoen. Jeg tror løypen i fellestarten skulle passe meg godt så jeg tror det skulle være mulig hvis jeg har lyst til å gripe den sjansen, sier Uno-X-rytteren som håper UCI godkjenner søknaden og gjør et unntak i år.

– Defensivt å takke nei

I helgen tidvis herjet Leknessund med konkurrentene i Uno-X Development Weekend og han har tatt sykkel-Norge med storm, men for noen år siden måtte trenerne ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i Bærum holde igjen unggutten.

SMILER: Trener Lars Holm og Andreas Leknessund Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

– Teknisk var det så mye som manglet at første gangen han ble tatt ut til landslaget sa vi nei fordi vi mente han ikke var moden. Det ble for vanskelig for han og det tror jeg vi gjorde klokt i, sier trener Lars Holm til TV 2.

Holm, som har vært trener på NTG siden 2012 og fortsatt er trener til Leknessund, mente at eleven ikke var klar for de trange belgiske gatene i Gent-Wegelvem da Leknessund var 16 år.

– Det var litt kjedelig, samtidig som jeg var med på beslutningen, husker Lekenessund.

– Både jeg og miljøet var veldig klar på at det handlet om langsiktighet. Det ville sannsynsligvis vil gå bra, men risikoen for at det kunne gå dårlig var stor. Vi valgte å takke nei for å kjøre mindre ritt, før jeg fikk sjansen på landslaget senere i samme sesong og da visste vi at jeg var klar, fortsetter han.

Nå er Holm tydelig på den kommende Sunweb-rytteren fra og med neste sesong bør takke ja til muligheten på det øverste nivået dersom muligheten byr seg.

– Mitt råd er helt klart: Si ja hvis du får muligheten til å kjøre VM uavhengig om han går glipp av muligheten til å sykle U23-VM neste år.

– Det sier litt om utviklingen hans. Da han kom inn i NTG bremset du han, nå pusher du han i ut verden?

– Han er definitivt moden for det. Kapasitet er en ting. Nå er ferdighetsnivået blitt veldig bra også, så for meg er det tydelig.

Samtidig har han forståelse for lyslyggen står ovenfor et vanskelig valg.

– En verdensmester-tittel henger høyt, men samtidig synes jeg det er defensivt å takke nei hvis han får mulighet til å kjøre elite allerede i år når han er så god som han er, sier Holm.

Og innerst inne virker det som det sitter langt inne for den tidligere NTG-eleven å la muligheten til å sykle i eliteklassen for første gang seile avgårde.

– I år vet jeg at jeg er i form, så det litt synd å la muligheten gå fra meg. Det er det som taler for og det hadde vært veldig fint å runde av et bra år med et godt resultat i senior-VM.