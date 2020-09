Listhaug: – Islamsk Råd Norge undergraver ytringsfriheten

Frps nestleder Sylvi Listhaug tar kraftig avstand fra Islamsk Råds krav om at myndighetene bør forby den islamfiendtlige organisasjonen SIAN.

Styrelederen i Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye mener ytringsfriheten er en viktig rettighet, men at den ikke bør brukes til å mobbe og sjikanere andre eller fremme hat.

Han understreker at hatytringer, hathandlinger og rasisme ikke er beskyttet av ytringsfriheten, og at dette er forankret i FNs menneskerettigheter.

– FN påbyr Norge å forby organisasjoner som fremmer rasisme. Det mener vi SIAN gjør, sier Diriye.

– Har misforstått

Sylvi Listhaug mener styrelederen har misforstått hva ytringsfrihet handler om.

– Det er jo en total undergraving av en viktig norsk verdi. Den handler om å forsvare andres rett til å si ting du er rykende uenig i. Alle kan forsvare det man er enig i. Det Islamsk Råd tar til orde for her, er å skrote ytringsfriheten. De ønsker å forby koranbrenning. De ønsker å forby en organisasjon de er uenige i, og det er et brudd på ytringsfriheten, sier Frps nestleder til TV 2.

Listhaug anbefaler organisasjonen å lese seg opp på temaet.

– De må sette seg inn i hva ytringsfriheten faktisk betyr. Og det betyr at det er lov å brenne Koranen, og det er lov å si ting Islamsk Råd er uenige i, sier Sylvi Listhaug.

De siste ukene har SIAN fått stor oppmerksomhet i mediene etter flere demonstrasjoner.

I Bergen ble SIAN-leder Lars Thorsen angrepet av motdemonstranter, mens politiet i Oslo måtte bruke tåregass mot dem som hadde møtt opp i motdemonstrasjon i hovedstaden.

Det vakte også reaksjoner da SIAN-lederen stilte til debatt på henholdsvis TV 2 Nyhetskanalen og i Debatten på NRK torsdag.