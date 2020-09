Birgit Skarsteins søster har tiet i flerfoldige år – så fikk hun nok

Lørdag kveld var det premiere på den 16. sesongen av Skal vi danse, og 12 par fikk sin ilddåp på direktesendt TV. Blant dem var paralympics-utøver Birgit Skarstein (31), som sammen med dansepartner Philip Raabe (20) fikk kveldens høyeste dommerpoeng.

– Det var helt sykt. Jeg trodde nesten ikke det var sant. Jeg husker nesten ingenting av hva vi gjorde der ute. Jeg måtte spørre Philip etterpå: «Var det bra?», sa en tydelig fornøyd Skarstein til TV 2 etter dansen.

Se hele Skarstein og Raabes dans i videovinduet i toppen av saken.

Skarstein, som er programmets aller første deltaker i rullestol, har vært åpen om at hun i forkant av premieren har mottatt hets fra folk som mener hun ikke har noe på et dansegulv å gjøre.

– Det er så dumt!

Det har fått lillesøster Anne Christine Røkkum Skarstein til å reagere. Lørdag ettermiddag skrev 29-åringen et lengre innlegg på sin Facebook-profil for å ta et oppgjør med netthetsen. Det har hun aldri gjort før – etter nesten ti år med en søster i offentlighetens søkelys.

– Hvorfor akkurat nå?

– Det er alltid folk som vil ha sin mening om henne og det hun sier, og det har jeg klart å la passere, men nå er folk mye styggere. Og det er ekstra provoserende at det skjer bare fordi hun skal gjøre noe så fint, artig og uskyldig som å danse. Det er så dumt, og jeg blir så sint!, begynner Røkkum Skarstein.

STÅR OPP FOR SØSTEREN: Anne Christine fikk nok av dansehetsen mot Birgit, og besluttet at det var på tide å ta til motmæle. Her er de avbildet sammen på Hurtigruten. Foto: Privat

– Det er helt greit å kommentere om de ikke er enige i det Birgit sier, det er nå en ting, men at hatet tar seg opp fordi hun skal være med på et danseprogram ... Slike kommentarer vil ikke bare såre Birgit, de vil også såre alle andre som sitter i rullestol, sier hun.

Røkkum Skarstein ber folk tenke seg om og velge klokt hvilke holdninger de ønsker å videreføre til barn og unge.

– Jeg tenker på alle de unge som Birgit er et forbilde for. Endelig er det noen som viser at det er mulig, men så går de inn på sosiale medier, også ser de alle de stygge kommentarene og får slengt i fleisen at de ikke er bra nok, sier hun.

Sjokkert over mobbing

29-åringen sier hun blir sjokkert over hva voksne mennesker kan få seg til å skrive, ikke bare i kommentarfeltene, men også i personlige SMS-er til søsteren.

– Om noen skifter kanal fordi de tenker at de ikke ønsker å se, det må være deres sak, men derfra til å skrive det i et kommentarfelt som alle kan lese – eller enda verre, direkte til Birgit – det er overhodet ikke greit, begynner hun.

– Noen har gått så langt som å skrive at Birgits kropp ikke er fin nok til å være med på Skal vi danse. Dette er jo regelrett mobbing! Sist jeg sjekket, så var ikke hensikten med programmet å se på dansernes kropper, sier Røkkum Skarstein.

Hun håper at Birgit og Philip Raabes flotte prestasjon lørdag kveld vil bidra til at flere skjønner at dans er for alle, samt at høstens sesong kan gi flere kunnskap nok til å la være å spre hat.

– Jeg tenker at det er uvitenhet som ligger bak. At tankegangen er så begrenset at de tror ting ikke er mulig uten to fungerende bein. For jeg ønsker virkelig ikke å tro at det er en mangel på evne til å godkjenne et menneske som det er, sier hun.

Rørt over støtte

Heldigvis er de negative kommentarene i mindretall, og responsen på Facebook-innlegget har vært overveldende for 29-åringen.

– Jeg blir så rørt. Birgit har et kjempestort nettverk som støtter henne, og det er godt å se at det er majoriteten – at de aller fleste synes at dette er knalltøft og ser at det er fullt mulig, sier hun.

Hun er glad for at TV 2 har åpnet opp for dansere i rullestol, og gleder seg til å følge søsteren videre i konkurransen.

– Jeg fikk frysninger da jeg så dem danse lørdag kveld, og jeg gleder meg til å se hva de kan gjøre fremover.