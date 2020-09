Frustrerende sesongåpning for Mjelde og Reitens Chelsea

Manchester United - Chelsea 1-1 (0-1)

Det endte med poengdeling for Maren Mjelde og Guro Reiten i sesongåpningen i Super League, selv om de lenge så ut til å få med seg alle poengene.

For etter å ha tatt ledelsen i førsteomgang kjørte Chelsea et stort press for å øke ledelsen. Det klarte de ikke, og istedenfor utlignet Manchester United elleve minutter før slutt.

Mjelde-angrep endte i scoring

Chelsea kom i angrep hvor Mjelde fikk ballen på høyresiden. Hun spilte videre til Fran Kirby som fikk lagt inn i boksen. Der fant hun Samantha Kerr som sendte fjorårets ligavinner i ledelsen etter knappe halvtimen spilt.

Det ble skapt mye de første 45 minuttene uten at det kom flere scoringer. Lagene gikk dermed til pause med Chelsea i ledelsen.

Etter pause fortsatte Chelsea å presse Manchester United. De kom til flere gode sjanser, men vertene holdt unna og jaktet utligning.

Den kom i det 79. minutt etter scoring av Leah Galton.

Maren Mjelde spilte hele kampen, mens Guro Reiten ble byttet ut i det 80. minutt. Maria Thorisdottir var ikke med i kamptroppen.

Norsk duo fikk bank da kvinnene sesongåpnet i England

Amalie Eikeland og Kristine Bjørdal Leine fikk et brutalt møte med den nye fotballsesongen da Reading ble knust 6-1 av Arsenal søndag.

Særlig tung var nok dagen for stopperen Leine, som virkelig fikk slite mot Arsenals angrepsrekke. Kim Alison Little, Vivianne Miedema og Jill Jamie Roord avgjorde med å sikre Arsenal 3-0 til pause. Leine ble byttet av i pausen.

Etter hvilen ble Roord hat trick-helt, mens også Miedema scoret igjen. Da hjalp det lite for Reading at Danielle Carter reduserte til 1-6 i siste spilleminutt.