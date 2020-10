Siden 1964 har en jury hvert eneste år stemt frem Årets Bil i Europa. Å vinne denne kåringen gir mye oppmerksomhet og har uten tvil betydelig PR-verdi. Hvor mange representanter det enkelte land skal ha i juryen, avhenger av størrelsen på bilmarkedet og bilindustrien i landet. Norge har én representant i juryen, der det store flertallet kommer fra Storbritannia og de store billandene på kontinentet.

Og noen av dem har nok en klar tendens til å stemme både partisk, og taktisk.

Derfor har det gjennom tiårene vært mange merkelige vinnere av denne kåringen, sett med norske øyne.

Broom tar et tilbakeblikk på noen av disse, og denne gang ser vi på Chrysler/Simca 1307/1308, som ble kåret til Årets bil i Europa i 1976.

Den mellomstore kombikupéen vant med solid margin til BMW 3-serie og Renault 30 TS i 1976-kåringen, og ble fort en salgssuksess. I løpet av kort tid var den en av Frankrikes mest solgte biler.

Dette bilmerket har du kanskje aldri hørt om

Inspirert av Renault 16

På den andre siden av kanalen gikk det ikke fullt så bra. Her ble bilen oppfattet som altfor motorsvak – og engelske bilkjøpere hadde generelt liten sans for kombi-konseptet, her var det sedan som gjaldt. Det hjalp ikke at bilen var tegnet ved Chryslers designsenter i England.

Mens bilen ble sett på som nesten for moderne i England, fantes det faktisk også dem som mente den allerede var litt gammeldags til å vinne «Årets bil»-prisen.

Som mange andre rommelige kombikupé-modeller i 1970-årene, var også Simca 1307/1308 inspirert av Renault 16, som satte en ny standard da den kom i 1965. Likevel var det fortsatt tradisjonelle sedaner som dominerte det europeiske markedet – Ford Taunus og Cortina, Opel Ascona og Morris Marina, for å nevne noen.

Skulle bli en engelsk redningsplanke – slik gikk det absolutt ikke

Interiøret var forseggjort, og bilen kunne også leveres med automatgir, som her. Foto: Simca

Linjeføring som Passat

Det var på bilutstillingen i Paris i 1975 den nye Simca-modellen ble lansert, som 1307 GLS, 1307 S og 1308 GT. 7-og 8-tall henviste til fransk beskatning av hestekrefter.

I markedsføringen ble bilene presentert som Simca, selv om de hadde Chrysler-logoen på panseret. Simca-navnet sto bare på bakluken. Noe av det som fikk mange til å synes at bilen så moderne ut, var støtfangerne i glassfiber, litt likt Renault 5. Utover dette, var ikke linjeføringen spesielt original, og lignet for eksempel ikke så lite på den første generasjonen Volkswagen Passat.

Oversiktlig førermiljø, og svært lite å "gå seg bort i"! Foto: Simca

God komfort

Men utover dette, var det mye positivt å si. Ikke minst kunne bilen by på god innvendig plass, takket være kombiløsningen med forhjulsdrift og nedfellbart baksete. Dette konseptet var den blant de første med. Veiegenskapene ble rost i samtidige tester, som ikke minst var tydelige på hvor komfortabel bilen var.

Det siste er også noe av det jeg husker best med Simca 1307/1308. Det var virkelig en bil man gjerne tok en langtur med, selv om jeg nok var litt enig med engelske kritikere når det gjaldt effekten. Litt mer motor hadde gjort seg. Et veinett her i landet som på den tiden ikke akkurat var bygget for fart, reduserte likevel savnet av flere hestekrefter betydelig.

Kjøpte Talbot – ga opp og solgte etter tre måneder

Linjeføringen var svært lik VW Passat. Foto: Simca

Rommelig bil

Simca 1307/1308 ble produsert av Chrysler Europe til 1975, og deretter av PSA Peugeot Citroën til produksjonsstopp i 1986. Fra 1980 ble den solgt som Talbot 1510, og den fikk også selskap av en sedanversjon, Solara.

Simca-navnet forsvant forresten ut i 1978. Mange suksessrike modeller til tross, da var det slutt.

Akkurat denne modellen ble solgt under en rekke forskjellige navn gjennom sin levetid, noe som i hvert fall gjorde effektiv merkevarebygging særdeles vanskelig. Den ble produsert i flere land, også i Finland av Valmet (Solara).

Simca 1307 GLS hadde en 1,3 liters 4-sylindret bensinmotor med 68 hk. 1308 GT kunne vise til 1,4 liter og 85 hk. Av girkasser ble bilen levert med 4- eller 5-trinns manuell eller automatgir.

Det var en rommelig bil for sin tid. Lengden var 4,24 m og bredden 1,68 m. Akselavstand: 2,60 m. Egenvekten var 1.050 kilo.

Dette var bilen som startet SUV-bølgen



Video: Bli med inn i datidens VW Passat