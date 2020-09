Monsterprestasjon holdt ikke til VM-medalje: – Lover bra mot OL

Dagen etter den individuelle konkurransen i triatlon-VM var det duket for miks-stafett. Som på lørdag var det i Stadtpark i Hamburg løypen gikk.

Norges lag bestod av Lotte Miller (24), Kristian Blummenfelt (26), Stine Dale (22) og Gustav Iden (24). Miller er fra Stavanger, mens resten av laget er fra Bergen.

Etter at Stine Dale ble en del av landslaget har Norge muligheten til å delta i miks-stafetten, som krever to utøvere av hvert kjønn.

Lotte Miller var første ut på Norges lag. 24-åringen leverte som på lørdag solid svømming og var oppe av vannet syv sekunder etter førstemann. Dermed kom hun med i hovedfeltet i syklingen, og løpingen var også solid fra Miller.

Kristian Blummenfelt var nummer seks opp fra vannet, og et raskt skifte til sykkel gjorde at han havnet i fronten når tetgruppen syklet ut. 26-åringen som er et av Norges største håp til Tokyo-OL, prøvde å rykke fra hovedfeltet på sykkelen og lyktes med det.

– Dette er Blummenfelt i storslag, ropte kommentator Morten Hansen i det 26-åringen dro fra resten av feltet.

Han leverte en monsterprestasjon på syklingen, og gikk i gang med løpingen 15 sekunder før motstanderne. Bergenseren så seg aldri tilbake, og løp i ensom majestet gjennom hele løperuten.

LANDSLAGET: Det norske miks-laget inkludert Casper Stornes. Fra venstre: Stine Dale, Lotte Miller, Casper Stornes, Gustav Iden og Kristian Blummenfelt. Foto: Geir Olsen

Forspranget holdt ikke

Stine Dale som lørdag debuterte i VM-sammenheng fikk et drømmescenario da Blummenfelt kom inn til veksling. Hele tolv sekunders forsprang fikk debutanten da hun stupte ut i vannet.

Men feltet som Dale gikk i bestod av flere favoritter, noe som resulterte i at hun ble tatt igjen i vannet. 22-åringen klarte ikke å hente inn igjen den tapte tiden hverken på sykkel eller til fots, noe som sørget for at Gustav Iden hoppet i vannet ett minutt og ti sekunder etter tetgruppen.

Dermed tapte Dale ett minutt og 25 sekunder på sin etappe.

– Stine har tatt store steg det siste året, og dersom hun klarer å ta noen til, vil vi være helt i toppen neste år, sa kommentator Morten Hansen.

USA, Frankrike og Storbritannia var alene i tet gjennom hele siste etappen, og det ble en tett kamp mellom de tre nasjonene om gullet.

Det var en nesten umulig oppgave for Iden som kom opp fra vannet som nummer seks.

Likevel klarte han å kjempe seg opp til fjerdeplass, som dessverre akkurat ikke holdt til VM-medalje.

– Dette er ekstremt bra, Norges prestasjon er mer enn godkjent, sa kommentatoren.

– Frankrike, USA og Storbritannia bør ikke føle seg trygge før OL neste år, vi kan bli gode der.

Frankrike sikret seg gullmedaljen, USA tok sølv, mens Storbritannia tok bronse.

Hver av deltakerne svømte 300 meter, syklet 6,5 kilometer og løp 1,7 kilometer.