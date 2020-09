Zlatan tordner mot det svenske landslaget: – En jævla spøk

Etter at Dejan Kulusevski ikke var med i Janne Anderssons startellever mot Frankrike lørdag, fikk den svenske landslagssjefen mange spørsmål om det valget på pressekonferansen etter kampen.

Kulusevski selv sa til C More etter kampen at han var sjokkert over at han ikke fikk starte. Juventus-spilleren kom inn i det 70. spilleminutt i det som endte i tap for svenskene.

– Jeg synes det var rart, men man må bare respektere den avgjørelsen, sa Kulusevski.

Den svenske landslagssjefen ble konfrontert med uttalelsene til Kulusevski av de svenske journalistene, skriver Aftonbladet.

– Om han har sagt det, så synes han vel det. Vi får snakke om det. Jeg har ikke opplevd ham som veldig sjokkert. Han har gjort det bra på treningene, på samme måte som mange andre. Vi får se om han får mer spilletid på tirsdag. Han har veldig gode kvaliteter, er en veldig god spiller og kommer til å vokse inn i dette laget gradvis, sier Andersson.

Men han var åpenbart lite lysten på å snakke om Kulusevski.

– Kan vi ikke snakke om de som spilte og som spilte bra? Det er mye kjekkere, synes jeg.

Vilket jävla skämt.

Ytterligare ett bevis.

Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.https://t.co/I0RBYZO561 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 6, 2020

Landslagssjefen ville ikke bekrefte at Kulusevski starter i Sveriges kamp mot Portugal tirsdag, og saken har fått Zlatan Ibrahimovic til å reagere. På Twitter har han delt artikkelen i Aftonbladet, og ytrer hva han mener om Anderssons valg.

– For en jævla spøk. Enda et bevis. Inkompetente personer i feil posisjoner som kveler svensk fotball, skriver den svenske fotballstjernen.

Dejan Kulusevski hadde sin debut på det svenske landslaget i november 2019. I løpet av 2020 har han blitt en favoritt i Sverige, og Aftonbladet beskriver 20-åringen som «Sveriges nye elskling».