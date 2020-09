Dette landet vil gjøre Norge «rødt» – Solberg må få spesial-unntak

Erna Solberg må få spesial-unntak fra Litauen for å unngå karantene. Men utenlandsreisen er nødvendig, mener Statsministerens kontor.

Mandag reiser statsminister Erna Solberg på sitt første offisielle utenlandsbesøk etter at koronapandemien traff Europa i mars.

Den reisen går til Litauen, et av få gjenværende land i Europa som ikke er «røde» for norske reisende. Det vil si at man slipper karantene ved hjemkomst.

– Dette er et lenge planlagt besøk. Det er jo tette relasjoner mellom Norge og Litauen både økonomisk og sikkerhetspolitisk, sier kommunikasjonsrådgiver Ida Dahl Nilssen til TV 2.

Unntak fra regelen

Et problem som Statsministerens kontor nok ikke forutså da reisen ble planlagt er at Norge selv nå blir rødt, for Litauen.

Landet har en regel om at kun reisende fra land som har mindre enn 16 smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste 14 dagene slipper karantene ved atkomst.

Ifølge det litauiske utenriksdepartementets «koronakart» kommer Norge nå til å passere denne grensen.

– Vi har i vært i kontakt med litauiske myndigheter om hvordan de ville stille seg til besøket hvis Norge bikker grensen før mandag kveld. Tilbakemeldingen var at de ønsker at besøket gjennomføres. Akkurat som oss har de mulighet til å gjøre unntak fra karantenebestemmelsene, sier Nilssen til TV 2.

NORGE BLIR RØDT: Ifølge Litauens utenriksdepartement vil all reisende fra Norge måtte gå i karantene fra mandag. Foto: URM.LT

Skal treffe norske soldater

Under besøket i Litauen skal Solberg besøke de norske soldatene fra Telemark bataljon som bidrar i NATOs stående EFP-styrke i Baltikum.

Hun skal også møte landets president Gitanas Nauseda, som hjalp Norge å få spiondømte Frode Berg ut av Russland i november 2019.

Et av høydepunktene blir trolig statsministerens møte med den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja, som akkurat nå lever i eksil i Litauen.

Etter det TV 2 har klart å bringe på det rene blir Solberg første utenlandske regjeringsoverhode som møter 37-åringen ansikt til ansikt etter at hun måtte flykte fra hjemlandet.

– Nødvendig reise

Bare seks land i Europa, samt deler av Sverige og Danmark er nå gule, ifølge Folkehelseinstituttets oversikt.

Men selv om man slipper karantene ved ankomst fra blant annet Litauen, har myndighetene vært tydelige på at de fraråder reiser til alle land, som ikke er strengt nødvendige.

Statsministerens kontor mener imidlertid at Solbergs reise til Litauen er viktig å gjennomføre nå. Både med tanke på handel, sikkerhetspolitisk samarbeid og muligheten til å følge situasjonen i Hviterussland.

– Vi ser etter muligheter til å fremme norske interesser. Statsministerens møter er for tiden normalt digitale. Dette besøket gir mulighet til å hente ut tilleggsverdien som ligger i et fysisk møte med en viktig partner, sier statssekretær Ingvild Stub til TV 2 i en skriftlig uttalelse.

Mer korona i Norge enn i Litauen

Med på reisen er også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og journalister fra fire norske mediehus, deriblant TV 2.

Utenriksdepartementet har i en note til Litauen bedt om at også disse unntas karanteplikten ved ankomst mandag.

Den siste uken har det vært store koronautbrudd både i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg.

Ifølge det europeiske smittevernbyrået ECDC har Norge hatt 17,3 koronatilfeller per 100.000 innbygger de siste 14 dagene. Litauen ligger ifølge samme kilde litt under, med 17,0.

Det tallet er altså foreløpig under norske norske myndigheters karantenegrense, som er satt til 20.