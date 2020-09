Rytterne med bønn til Tour-tilskuerne

Dagen før hele Tour de France-feltet skal testes for koronaviruset er flere bekymret.

Flere av Tour de France-lagene og deres ryttere har uttrykt korona-bekymring i sosiale medier over det de har vært vitne til så langt i rittet.

– Bare følg reglene

Spesielt under lørdagens stigning opp til Col de Peyresourde stod tilskuere tett i tett - noen med maske, noen uten. Konsekvensen av positive prøver når hele feltet skal testes på hviledagen mandag kan bli fatale for håpet om å komme seg til Paris om to uker.

– Reglene er der av en grunn. Vi følger reglene. Vi har måttet ofre mye for å få arrangementet på plass. Bare følg reglene. Alle vet om reglene og retningslinjene om avstand. For oss ryttere er det viktig at fansen står på siden av veien med munnbind, sier veteranen André Greipel til TV 2.

Dette med avstand er noe Amund Grøndahl Jansen er opptatt av.

– De står kanskje litt nærmere enn man hadde håpet på. Munnbind er også fint når man kommer nære, men det viktigste er kanskje å holde avstand. Den var kanskje ikke overholdt helt, sier Grøndahl Jansen.

Tour-arrangør ASO og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) opplyser søndag at testingen av de 650 personene i og rundt laget begynte før starten på søndagens etappe i Pau. Svaret på testene vil komme i en pressemelding tirsdag før etappestart.

Dersom flere ryttere eller personer i støtteapparatet tester positivt for koronaviruset, kan man bli kastet ut av rittet.

– Om du kommer for å se rittet, og du kommer deg til toppen av Peyresourde … Det er ganske langt fra store byer. Det betyr at du har en stor lidenskap for sykling. Du elsker sykling. Om du elsker sykling, vær så snill å bruke en maske. Hold avstand. Vil du se flere ritt, må du gjøre dette, er bønnen CCC-rytter Matteo Trentin kommer med til fansen.

– Vi tester oss og får ikke ha med oss familien hit til Touren. Vi har ofret mye for å få sesongen, Touren og de øvrige rittene i gang. Det ville vært synd om en dommer i en by eller region hadde bestemt seg for at rittet ikke får lov til å passere.

Tadej Pogacar syklet forbi entusiastiske tilhenger på lørdagens etappe opp Col de Peyresourde. Foto: Benoit Tessier

Frykter rittet kan være over søndag

Greipel, som sykler sitt tiende Tour de France, innrømmer at han og flere av hans kolleger er redde for at målgang på søndagens etappe også kan markere slutten på 2020-utgaven av rittet.

– Det er selvsagt noe vi snakker om. At mållinjen kan komme i dag for oss, men vi vil komme oss til Paris, sier Greipel.

Den franske statsministeren Jean Castex var selv til stede lørdagens etappe og fikk sett rittet på nært hold. Han roste ASO for tiltakene som er satt i gang for å beskytte rytterne og fansen fra koronaviruset.

– Vi er forsiktige, men livet tar over. Touren finner sted og festen fortsetter. Jeg er veldig fornøyd med det jeg så i dag, sa statsministeren til fransk TV ifølge Cyclingnews.

I feltet er det likevel ikke alle som er like bekymret for om fansen er litt i overkant nærgående.

– Jeg er ikke bekymret for fansen. Det var hektisk i går, men i åpen luft og man kjører fort forbi. Jeg vet ikke om det er noe som sier at det er farlig for oss, sier Trek-Segafredo-rytter Bauke Mollema.