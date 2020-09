Roglic overtok den gule ledertrøyen da Pogacar vant

Adam Yates måtte kapitulere på den siste stigningen og den gule trøyen skiftet dermed eier. For Tadej Pogacar (21) fortsatte oppturen da den unge sloveneren tok sin første etappeseier.

Etter en forrykende etappe i Pyreneene er Primoz Roglic (30) den nye lederen av Tour de France.

Sloveneren var del av en firemannsgruppe bestående av Tadej Pogacar, Mikel Landa og Egan Bernal, som kom seg løs på den siste stigningen til Col de Marie Blanque på søndagens fjelletappe. Halvannen kilometer før mål hentet de inn Marc Hirschi, som hadde vært over 90 kilometer alene i brudd.

– Det er helt vilt

I spurten nede i Laruns mellom de fem var Tadej Pogacar (21) sterkest. Han vant like foran landsmann Roglic og Hirschi. Egan Bernal og Mikel Landa fulgte på fjerde- og femteplass.

– Det er helt vilt. Å vinne etter den harde etappen er utrolig. Takk til lagkameratene mine. De gjorde en god jobb hele dagen. Jeg er glad for å dra i land seieren, sier Pogacar.

Etter målgang fikk Pogacar et klapp på skulderen av Roglic-hjelper Tom Dumoulin med de oppmuntrende ordene «veldig imponerende, mann.»

– Han er god. Han angrep i går, og i dag var veldig imponerende. Nivået er veldig høyt. Forhåpentligvis blir han ikke bedre, sier Dumoulin.

Topp 10 sammenlagt: 1. Primoz Roglic

2. Egan Bernal + 21

3. Guillaume Martin + 28

4. Romain Bardet + 30

5. Nairo Quintana + 32

6. Rigoberto Uran + 32

7. Tadej Pogacar + 44

8. Adam Yates + 1.02

9. Miguel A. Lopez + 1 .15

10. Mikel Landa + 1.42

Hushovd: – Han kan holde lenge

Adam Yates må gi slipp på den gule ledertrøyen etter at hardkjøret på søndagens etappe ble for mye. Jumbo-Visma-toget smadret feltet inn i den siste stigningen og favorittene skallet av da det første angrepet fra Pogacar kom. Da var det kun Bernal, Landa og Roglic som klarte å følge.

Den store Tour-favoritten leder nå sammenlagt 21 sekunder foran Bernal og Guillaume Martin (28 sekunder).

I GULT: Primoz Roglic overtok ledelsen i Tour de France. Foto: Marco Bertorello

– Den (trøyen) er vakker. Det er første gangen jeg har den. Alle drømmer om den når du begynner som syklist. Jeg er superglad. Også for guttene, fordi de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil bære den med stolthet, sier Roglic, som kan ta på seg den gule trøyen i samme by som han i fjor vant sin første etappe i Tour de France.

Pogacar fortsetter klatringen og ligger npå å sjuendeplass med 44 sekunder avstand til den gule trøyen.

– Han kan holde lenge. Han viste i Vueltaen i fjor at han kan stå i et treukersritt. Den tredje uken var kanskje han sterkeste, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd om stortalentet som endte Vueltaen på tredjeplass etter å ha vunnet tre etapper.



Fyrverkeri og høyt tempo

Etappen åpnet med en vill kamp for å komme seg i brudd, uten at noen maktet å komme seg av gårde i det lette terrenget inn mot bunnen av førstekategoristigningen Col de la Hourcère. Der eksploderte feltet ytterligere med klatresterke ryttere og sammenlagtfavoritter i et høyt tempo opp fjellsiden.

Etter hvert kom en liten gruppe på åtte ryttere seg fri - de ble sittende et lite stykke bak Team Sunweb-rytter Marc Hirschi. Den talentfulle sveitseren klatret alene mot toppen og var først over toppen og holdt også unna den korte veien opp til tredjekategoristigningen Col de Soudet.

Bruddet ble hentet inn av hovedfeltet, som hadde vokst i størrelse, på vei inn i tredjekategorien Col d'Ichère med drøyt 40 kilometer igjen til mål.

Jumbo-Visma-laget tok fullstendig kommando i hovedfeltet inn mot dagens høydepunkt - stigningen til Col de Marie Blanque. Forspranget frem til Hirschi krympet, og i gruppen med favoritter satte Tadej Pogacar i gang støtingen. Blant dem som måtte bukke under for presset var Adam Yates i den gule ledertrøyen.

Gruppen som ble sittende igjen og gikk samlet over toppen var Primoz Roglic, Mikel Landa, Egan Bernal og Pogacar. Gruppen hentet inn Hirschi halvannen kilometer før mål. I spurten var Pogacar sterkest foran Roglic og Hirschi.