Slik ble «Jernkvinnen» den mektigste kvinnen i fotballen

Roman Abramovitsj har alltid blitt sett på som mannen som gjorde Chelsea til et topplag i Premier League.

Noe som forsåvidt er sant. Uten pengene hans er det lite sannsynlig at London-klubben hadde vunnet fem Premier League-titler, ett Champions League-trofé, fem FA-cup-trofeer, tre ligacup-trofeer og to Europa League-trofeer.

Eden Hazard med Granovskaia. Foto: Chelsea

Men selv med penger trenger man dyktige folk. Det er nok av eksempler hvor rike fotballeiere ikke har lyktes. Man behøver folk som vet hva de holder på med.

Der kommer Marina Granovskaia (45) inn. Den russisk-kanadiske kvinnen går under kallenavnet «Jernkvinnen» og har trukket i trådene i Chelsea i en årrekke.

I 2018 kom hun på 5. plass i prestisjekåringen til Forbes som rangerte kvinnene med mest makt i internasjonal sport. Årene etterpå har Granovskaia fått enda mer makt.

Roman Abramovitsj stoler 100 prosent på henne. Ingen nøkkelavgjørelser i Chelsea tas uten hennes involvering. Hun råder over Abramovitsj sine penger, men hvem er egentlig den mektige og mystiske kvinnen?

Granovskaia gjør ikke intervjuer. Supporterne kjenner ansiktet hennes fra når spillere blir presentert, men ingen kjenner stemmen hennes. Det er utenfor rampelyset hun trives best, og det er der hun gjør jobben sin.

Hun snakker kun med dem hun selv ønsker å snakke med. Slik har hun vært delaktig i at Chelsea er blitt en stormakt i europeisk fotball.

DET STØRSTE: Da Chelsea vant Champions League i 2012, var selvsagt Roman Abramovitsj på plass. her mottar han trofeet fra Didier Drogba. Foto: Martin Meissner

Granovskaia begynner å klarte i hierarkiet

For 23 år siden møttes Granovskaia og Abramovitsj for første gang. Året var 1997, og hun hadde nettopp blitt ansatt i oljefirmaet hans, Sibneft.

Forholdet ble tettere og tettere i årene som gikk. Da oligarken kjøpte Chelsea i 2003, flyttet Granovskaia til London, hun var nå blitt en av hans mest betrodde rådgivere.

Abramovitsj sprutet penger inn i Chelsea og klubben utviklet seg i et enormt tempo. Den russiske milliardæren var synlig og ofte på Chelsea-kamper, men med årene forsvant han mer og mer fra rampelyset.

Istedenfor var det Granovskaia som begynte å dukke opp. Etter å ha vært delaktig i Chelseas drift i tre sesonger, ble hun en del av klubbens styre i 2013.

Mason Mount med Granovskaia. Foto: Chelsea

Etter at Chelsea solgte Kevin de Bruyne og belgieren gikk de videre til å bli blant verdens beste spillere, skal Roman Abramovitsj ha blitt rasende. Etter dette har Granovskaia hatt full makt over avgjørelsene som tas i klubben.

Hver eneste penny teller

Abramovitsj er fortsatt Chelseas eier, og det er hans penger som har gjort dem til en toppklubb. Men det er Granovskaias øye for forretninger som har gjort det mulig for Chelsea å hente Timo Werner, Thiago Silva, Kai Havertz og Ben Chilwell denne sommeren.

Det er også slik hun har opparbeidet seg kallenavnet «Jernkvinnen».

Chelsea har nemlig fått inn enorme summer fra salg av spillere. Oscar ble solgt til kina for 650 millioner kroner, David Luiz ble solgt til PSG for 550 millioner kroner, mens Diego Costa ble solgt for 650 millioner kroner, to år etter at han var kjøpt for 380 millioner kroner.

– Hun har vært ganske involvert i en del år. Inntrykket er veldig bra. Hun er ryddig, smart, flink, dynamisk og klok. Hun kan veldig mye om fotball. Inntrykket er bare positivt, sa overgangsekspert Tor-Kristian Karlsen til TV 2 om henne i 2015.

Det har også blitt noen bomkjøp gjennom årene, men det kan se ut til at Chelsea den siste tiden har tatt lærdom av dette.

Alvaro Morata som floppet totalt i Chelsea, ble ikke noe flopp økonomisk. Chelsea fikk nesten tilbake det de ga for ham da han ble solgt for 580 millioner til Atletico.

Men salget 45-åringen nok er mest fornøyd med er Eden Hazard. Belgieren hadde et år igjen av kontrakten, likevel klarte Granovskaia å sikre klubben én milliard kroner, en sum som senere kan stige til 1,4 milliarder kroner.

Salget av Hazard har gjort det mulig for Chelsea å bruke milliarder på spillere denne sesongen.

Samtidig har Chelsea kjøpt spillere som N'Golo Kanté, Hakim Ziyech og Timo Werner til langt under det man forventet disse spillerne ville koste.

Chelsea har også fortsatt med å hente unge talenter, som de kan selge med profitt dersom de ikke blir gode nok for førstelaget. Et av grepene klubben har gjort som årlig sørger for mange millioner inn i klubbkassen.

STJERNENE: John Terry og Frank Lampard var selve grunnsteinene i Roman Abramovitsj sitt Chelsea-prosjekt. Nå er Lampard tilbake som manager for klubben. Foto: Jon Super

Knalltøffe forhandlinger for Havertz

At Granovskaia er involvert i overganger er noe Bayer Leverkusen nylig fikk oppleve. Bayer Leverkusen hadde bestemt seg for en pris på like over én milliard for stjerneskuddet sitt, Kai Havertz. En pris jernkvinnen ikke ville betale.

Ifølge nettstedet The Athletic var Bayer Leverkusen forberedt på at Granovskaia hadde et rykte på seg for å være veldig sjarmerende. Men det var uaktuelt for dem å bukke under for presset. De skulle klare å få over én milliard for 21-åringen.

Trodde de.

Leverkusens daglige leder Fernando Carro, har i likhet med Granovskaia en bakgrunn som ikke har noe med fotball å gjøre. Det er tallene som betyr noe. Ifølge The Athletic var forhandlingene knalltøffe, og etter at overgangen var i boks har begge sider ment de vant.

De skriver videre at avtalen endte med at Chelsea betaler 650 millioner med engang, med bonuser som gjør at avtalen kan stige i verdi. Chelsea sitter igjen med følelsen av at de fikk Havertz billigere enn det som var utgangspunktet, mens Leverkusen sitter igjen med følelsen av at avtalen vil ende opp som det de i utgangspunktet ønsket.

Antonio Conte yppet med feil person

Men det er ikke bare nye spillere Granovskaia får æren for. Hun skal også ha forhandlet frem avtalen med klesprodusenten Nike, som genererer 630 millioner kroner til Chelsea hver sesong, frem til 2032.

En som virkelig fikk kjenne på hvilken makt Granovskaia har, er Antonio Conte. Italieneren vant både Premier League og FA-cupen på de to sesongen han tilbrakte i London.

Men da Conte valgte å skylde på ledelsen da han ble konfrontert om dårlige overganger var det rett ut.

Granovskaias siste grep var å hente Frank Lampard og gi han muligheten til å renovere stallen med yngre fremadstormende spillere.

Den brutale forretningskvinnen skal ha mye av æren dersom Chelsea iløpet av de neste årene klarer å utfordre Liverpool og Manchester City igjen.

For årets overgangsvindu kan fort være starten på en ny æra for Chelsea.

Se Chelseas serieåpning direkte på TV 2 Sumo, mandag 14. september 20:30.

Kilder: The Athletic, Guardian, Chelsea FC og Transfermarkt.