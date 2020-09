Fotballryktene: Griezmann jaktes av toppklubber i Premier League

Liverpool, Arsenal og Manchester United har rettet øynene mot Antoine Griezmann. Den franske angrepsspilleren har ikke slått til i Barcelona, og etter at Messi bestemte seg for å bli, er veien frem til startelleveren enda lengre. Ifølge Daily Mail har de tre storklubbene fra Premier League lagt ut følere rundt 29-åringen.

Tottenham jakter Watford-spiller Will Hughes. Den energiske midtbanespilleren skal være tilgjengelig for rundt 150 millioner kroner, etter at gultrøyene rykket ned fra Premier League, skriver Mirror.

Leeds United er nære en avtale med det kroatiske stortalentet Joško Gvardiol . 18-åringen som til daglig spiller i Dinamo Zagreb blir sett på som et av verdens største midtstopper-talenter, noe Marcelo Bielsa tydeligvis har fått med seg. Ifølge Daily Mail er det ventet at Leeds må ut med rundt 200 millioner for Gvardiol.

Leeds ønsker også å sikre seg Barcelonas midtbanespiller Rafinha. 27-åringen var forrige sesong på utlån til Celta Vigo. Rafinha er broren til Bayern München-spiller Thiago og bestevennen hans er ingen ringere enn Rodrigo, som tidligere i sommer signerte for Leeds.

Dersom Wilfried Zaha bestemmer seg for å forlate Crystal Palace har klubben sett seg ut Jeremie Boga som hans erstatter. Den tidligere Chelsea-junioren er eid av Sassuolo, men det er ventet at kantspilleren blir dyr. Napoli skal ha fått avslått et bud på 270 millioner, ifølge Sky Sports.

Sheffield United har tenkt å sende 130 millioner kroner til Derby, i retur håper de å få duoen Jayden Bogle og Max Lowe, hevder Daily Mail. Begge to imponerte for Derby forrige sesong, og kan være klare til å ta steget til Premier League.