– Skal man snakke om mye nedbør, må man se på de neste dagene

Generelt ser det ut til å bli en søndag med relativt dårlig vær i hele landet, kan Storm-meteorolog Lillian Bergheim fortelle.

– I nord er det et lavtrykk som ligger over Finnmark og som er på vei ut i Barentshavet, og så er det et annet lavtrykk som er på vei og svekkes innover Vestlandet nå på morgenen, sier hun.

Dermed vil Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Vestlandet preges av regnbyger søndag.

– Men i stort sett alle disse områdene bedrer det seg litt utover ettermiddagen og kvelden, med avtagende bygeaktivitet, sier meteorologen.

Sør- og Østlandet ligger an til å få noe bedre vær søndag.

– Der blir det lange perioder med sol, men i ettermiddag, hvert fall på Østlandet, er det mulighet for ettermiddagsbyger med regn og tordenbyger, sier hun.

Spredt regn

Bergheim forteller at det ikke er veldig store mengder nedbør som vil komme søndag.

– Skal man snakke om mye, må man se på de neste dagene, sier hun.

Mandag morgen er det bare litt spredt regn i ytre strøk fra Finnmark til Rogaland, og Østafjells blir det ganske bra vær.

– Men så er det et ganske kraftig lavtrykk nær Island som sender regn inn over Vestlandet i morgen ettermiddag, og i Trøndelag og Nordland til kvelden, sier meteorologen.

For Vestlandet sin del kan det komme ganske mye nedbør på kort tid mandag kveld.

– Det kan godt hende det kommer 20 til 30 millimeter på bare seks timer i morgen kveld, sier hun.

Kraftig vind

I forbindelse med lavtrykket mandag skal også vinden øke ganske kraftig.

– Denne vindøkningen går i hovedsak utover Vestlandet i morgen. Der øker det til sørlig stiv kuling, kanskje sterk kuling og helt opp i liten storm ved Stad, sier hun.

Også i Trøndelag og på Østlandet øker vinden, men der dreier det seg om styrke opp til liten kuling og muligens stiv kuling sent mandag kveld.

Regnbyger

Regnet som kommer innover fra vest mandag, vil utover kvelden spre seg videre til Øst- og Sørlandet.

– Er det noen som slipper unna dette i morgen, er det Troms og Finnmark, for de blir liggende på nordsiden. Så der blir det spredt regn, sier meteorologen, og legger til:

– For Østlandet sin del starter dagen med ganske fint vær, så skyer det til, og så kommer ikke regnet før på kvelden.

Øst og sør i le

Skal man se lenger ut i uken, vil tendensene fra mandagen fortsette i dagene som kommer.

– Det samme lavtrykket skal ligge i Norskehavet og surre, kanskje frem til torsdag. Så kommer det mest sannsynlig et nytt lavtrykk i samme bane på fredag, sier meteorologen.

– Trenden er at det blir regn og regnbyger fra Nordland til Rogaland, og perioder med litt regn i Troms og Finnmark, sier hun.

I de to nordligste fylkene blir det dog også ganske mye oppholdsvær.

På grunn av vindretningen blir Øst- og Sørlandet stort sett liggende i le, og får dermed relativt fint vær fra tirsdag og videre i noen dager. Unntaket er onsdag, da kan et lavtrykk gi forbigående regn i sørlige deler av Østlandet.

Temperaturer

Når det gjelder temperaturene til uken, er det Østlandet som ligger best an. Meteorologen forteller at Osloområdet vil få temperaturer på rundt 16 til 18 grader.

I Troms og Finnmark blir det en god del kjøligere med temperaturer på rundt 12 til 15 grader, som også er der Vestlandet vil ligge på gradestokken.