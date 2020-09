Rihanna skadet i elsparkesykkel-ulykke

En talsperson for popstjernen forteller til People at et uhell sist helg resulterte i flere blåmerker i ansiktet.

Lørdag publiserte underholdningsnettstedet TMZ bilder av popstjernen Rihanna (32), der hun tilsynelatende hadde flere blåmerker i både pannen og under det venstre øyet.

Hun ble fotografert mens hun satt i bilen sin ved Santa Monica i den amerikanske byen Los Angeles i California da hun kjøpte seg mat.

En talsperson for artisten, kjent for låter som «Umbrella» , «FourFiveSeconds» og «Love On The Brain» , forteller til nettstedet People hva som skjedde:

– Rihanna har det helt fint nå, men hun falt over en elektrisk sparkesykkel forrige uke, og fikk blåmerker i pannen og ansiktet, sier talspersonen.

– Heldigvis var det ingen store skader, og hun blir raskt bedre, fortsetter talspersonen.

I tillegg til musikkarrieren driver hun også med skjønnhetsprodukter, skriver People. En dokumentar om Rihannas liv er ventet å ha premiere neste sommer.

Hun er ikke den eneste kjendisen som har skadet seg på elektriske kjøretøy den siste tiden. Tidligere i år ble det kjent at TV-personligheten Simon Cowell ødela ryggen da han krasjet på elsykkel.