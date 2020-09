To pågrepet etter knivstikking

Klokken 03.36 natt til søndag fikk Oslo-politiet inn melding om en krangel mellom flere personer i Sven Bruns gate i sentrum.

– Det var flere involvert, og vi fikk beskjed om at det var en kniv involvert, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til TV 2.

Ifølge politiet er en mann i 20-årene blitt stukket med kniv flere ganger i overkroppen. Vedkommende er kjørt til sykehus med alvorlige skader.

– Vi jobber nå med å få kontakt med vitner, samt å få beskrivelser, sier operasjonslederen.

Politiet sier minst én gjerningsperson løp fra stedet til fots. I 04.20-tiden melder politiet at de har pågrepet to mindreårige like i nærheten, samt at det er gjort funn av en kniv.

Innledningsvis meldte politiet at en bil hadde kjørt på en person med vilje under hendelsen, men Engeseth forteller i 04.45-tiden at de ikke har fått klarhet i dette, og at de ikke har funnet noen person som skal ha blitt påkjørt.

Politiet har fått opplyst fra vitner at en lys bil, muligens en Toyota, ble observert kjørende fra stedet og i retning Slottet.

Kriminalvakten jobber fortsatt på stedet i 05.30-tiden.