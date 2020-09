Facebook sier nei til direktesending av døende mann

Facebook har satt foten ned for et forsøk fra en dødssyk franskmanns direktesending av sin egen død.

57 år gamle Alain Cocq ønsker at verden kan følge med på at han dør i sanntid, i et forsøk å tiltrekke seg oppmerksomhet for å overtale franske myndigheter til å heve forbudet mot aktiv dødshjelp.

– Vi respekterer Alains beslutning om å skaffe oppmerksomhet rundt denne viktige saken, men vi hindrer direktesendinger fra hans konto på grunnlag av råd fra eksperter om at fremvisning av selvmord kan utløse og fremme mer selvskading, skriver Facebook i en uttalelse til Reuters.

Cocq har vært uhelbredelig syk i 34 år. Han har sluttet å spise, drikke og ta medisin. Han varslet at han ville direktesende fra sin død lørdag morgen, men etter at Facebook blokkerte sendingen, varslet han at han ville finne en ny måte å direktesende på innen ett døgn.

Han har bedt president Emmanuel Macron om å tillate helsepersonell å tilby aktiv dødshjelp. Macron skrev tilbake og viste til at det ikke er lov.

– Siden jeg ikke står over loven, kan jeg ikke oppfylle din anmodning. Ditt ønske om å be om aktiv dødshjelp er ikke tillatt i vårt land, skriver Macron.

I Sveits, Belgia og Nederland er det i visse tilfeller tillatt å tilby medisinsk assistert selvmord.

(©NTB)