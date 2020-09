– Jeg var Trumps utpekte bølle

Avisen The Washington Post har gjennomgått et eksemplar av boken til Michael Cohen, den tidligere advokaten til USAs president Donald Trump, som blir utgitt tirsdag neste uke.

Cohen soner nå en dom på tre år for å ha løyet til Kongressen, for å ha løyet til en bank og for skattesnusk.

– Trumps utpekte bølle

Ifølge avisen erkjenner Cohen i boken «Disloyal: A Memoir» at han skjønner at det er vanskelig å ta ham seriøst, og beskriver seg selv som «Trumps utpekte bølle», samt forholdene han ble dømt for. Samtidig kommer han med hard kritikk mot sin tidligere sjef:

– En jukser, en løgner, en svindler, en bølle, en rasist, er blant begrepene han bruker i sin oppsummering.

I tillegg gjennomgår han en rekke hendelser som har preget Trump og Det hvite hus de siste årene, og hevder blant annet at årsaken til at Trump har sansen for sin russiske motpart Vladimir Putin er langt enklere enn mange kritikere tror. I boken skriver Cohen at Trump setter penger høyest i livet, og at han anser Putin som verdens rikest mann.

I tillegg mener han Trump liker Putins personlige egenskaper:

– Han har evnen til å ta over en hel nasjon og drifte den som sitt eget private selskap, akkurat som Trump-organisasjonen, skriver Cohen.

Videre skriver Cohen at Putin-skryten startet som en måte for å skaffe tilgang til Putins ressurser om Trump tapte valget, men at Trump underveis i valgkampen begynte å skjønne hvorfor Putin mislikte demokratenes daværende presidentkandidat Hillary Clinton.

– Det som tilsynelatende så ut som sammensvergelse var egentlig et sammenløp av delte interesser i å skade Hillary Clinton på alle mulige måter, inkludert det å blande seg opp i valget, et tema som ikke i det hele tatt gjorde Trump urolig, skriver Cohen.

Cohen beskriver også sitt eget arbeid om å få til et byggeprosjekt for Trump i Moskva. Presidenten har tidligere uttalt at han ikke har hatt noen prosjekter i Russland.

– En vanæret kriminell

Ifølge The Washington Post kommer han ikke med nye detaljer rundt tidligere spesialetterforsker Robert Muellers Russland-gransking.

En talsperson for Det hvite hus avviser Cohens anklager som uten fotfeste, og viser etterforskningene som ble gjort rundt saken. Pressesjef ved Det hvite hus, Kayleigh McEnany, går hardt ut mot Cohen:

– Michael Cohen er en vanæret kriminell som har mistet retten til å være advokat. Han løy til Kongressen. Han har mistet all kredibilitet, og det er ikke overraskende å se hans siste forsøk på å tjene på løgn, sier hun.

Ekspert: Kan tjene på boken

Tidligere denne uken har det vært diskutert hvorvidt «Son of Sam»-lovverk ville hindre Cohen i å tjene penger på å gi ut sin historie. Lovverket er ifølge New York Times oppkalt etter seriemorderen David Berkowitz, som drepte seks personer og skadet syv andre i New York på 70-tallet, og har som mål å hindre at kriminelle kan tjene penger på å fortelle om handlingene.

Juseksperten Matthew T. Mangino har fortalt til nyhetsbyrået AP at lovverket trolig ikke rammer Cohen, ettersom han ikke er dømt for vold, samt at det ikke er noen direkte fornærmede i saken.

– Jeg tror ikke det er noen hindringer for at Cohen kan tjene på boken, eller promotere den, sier Mangino.