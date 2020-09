Har vært på kant med Biden i nesten 30 år – derfor snur hun

Tonen mellom Anita Hill og demokratenes presidentkandidat har vært dårlig siden 1991, og hun fremholder at Biden sviktet henne da hun var stjernevitne under en beryktet høring i Senatet.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden var lederen av det amerikanske senatets juridiske komité da høyesterettsdommer Clarence Thomas ble godkjent i 1991.

Midt i det hele sto Thomas' tidligere ansatte Anita Hill, som i detalj ble grillet om sine anklager om at han hadde seksuelt trakassert henne. Thomas, som er høyesterettsdommer den dag i dag, har hele tiden benektet anklagene.

«Sirkus-aktig atmosfære»

– Den forbløffende utspørringen delte Hills beretning om grov oppførsel og vulgært språk på vis som aldri før hadde blitt diskutert i de stive høringsrommene til USAs senat, skriver New York Times i en gjennomgang av saken.

UTSPØRRING: Under høringen ble Hill spurt om hun synes det var feil å diskutere bryststørrelse på arbeidsplassen, samt hvorvidt hun karakteriserte seg som en fanatiker, viser talereferater CBS News har publisert. Foto: AP

Biden har siden 1991 forsvart seg mot anklager om at han ikke tok anklagene hennes seriøst nok, og at han lot prosessen utvikle seg til det CNN omtaler som en «sirkus-aktig atmosfære der Hill ble ydmyket». Hun har tidligere uttalt at livet hennes ble fundamentalt endret av å delta i høringene.

Siden den gang har Hill ikke tenkt at hun noen gang kunne gitt en stemme til mannen hun fremholder at sviktet henne. Men nå snur hun, skriver CNN.

– Til tross for hans tidligere begrensinger og feilene han har gjort, så tenker jeg, at i valget mellom Donald Trump og Joe Biden, mener jeg Joe Biden er personen som bør velges i november, sier hun til nyhetskanalen.

Kom til enighet

Ved en tidligere anledning har Biden uttalt han kom med en beklagelse til Hill, noe hun i etterkant uttalte ikke stemte helt.

UTSPØRRING: At det var kunn menn som deltok i utspørringen om seksuell trakassering har fått kritikk fra flere hold, og tidligere komiteleder Joe Biden har sagt han angret på dette. På bildet vises senatorene Charles Grassley, , Alan Simpson, Orrin Hatch,og Strom Thurmond Foto: John Duricka

– En beklagelse, om den skal være ekte og ærlig, må ta ansvar for skade som har skjedd. Han tok ikke ansvar på noe som helst vis, annet enn at han synes det var synd at jeg ikke ble behandlet skikkelig. Han tok ikke ansvar for sin egen rolle som leder for komiteen, har hun uttalt til New York Times tidligere.

I etterkant av den kritikken kom han med en ny og offentlig beklagelse i et intervju med ABC News, der han da pekte på sin egen rolle som leder.

– Det var en uttalelse som sa «jeg tar ansvar» og «jeg holder meg selv ansvarlig for hvordan høringen skjedde». Det er så nærme vi har kommet, og som du vet, er det bra. Det er en åpning, sier Hill, som mener Biden har endret seg.

Hun åpner også for å samarbeide med ham i politiske spørsmål rundt seksuell trakassering og diskriminering.

– Jeg har forpliktet meg til å finne løsninger, og jeg er villig til å jobbe med ham, sier hun til CNN.

Amerikanerne går til valg 3. november.