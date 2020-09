Panikk under båtparade for Trump

Flere båter sank under en båtparade i Lake Travis i byen Austin i den amerikanske delstaten Texas lørdag ettermiddag.

Paraden ble arrangert for å støtte USAs president Donald Trump, skriver CBS News.

Ifølge sheriffen i Austin skal de mange båtene som deltar, ha skapt høye bølger, og de mottok en rekke nødmeldinger da båtene begynte å få problemer.

Minst fire båter har ifølge New York Times sunket. Brannmannskaper reddet flere opp av vannet.

Rundt 2600 mennesker hadde svart på Facebook at de skulle delta på arrangementet, og bilder fra arrangementet viste hundrevis av båter ute på vannet, melder Fox News.

Christa Stedman ved nødetatene i Austin-Travis County forteller til New York Times at ingen er registrert skadet per nå.

Talsperson Kristen Dark ved det lokale sheriffkontoret forteller til nyhetsbyåret AP at hendelsen nå etterforskes, men at de ikke mistenker at noen har tuklet med båtene.



Dark opplyser om at værforholdene var gode da båtene sank.

Rough waters on Lake Travis as hundreds of boats in Trump boat parade. Several swaamped. #Statesman @bobphoto pic.twitter.com/DPpKKhgljF — bobphoto (@bobphoto) September 5, 2020

Saken oppdateres.