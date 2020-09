Vitne etter knivstikkingen i Birmingham: – Han bare fortsatte å knivstikke henne

Én person ble drept og syv personer ble skadd etter å ha blitt knivstukket i sentrum av den engelske byen Birmingham natt til søndag.

To av de som ble skadd, en mann og en kvinne, er alvorlig skadd. De resterende fem skadde skal være utenfor livsfare.

– Bare fortsatte å stikke

Søndag ettermiddag snakker et vitne om hva han opplevde natt til søndag. Bareier Savvas Sfrantziz, som så en av knivstikkingene, forteller om dramatiske scener.

– Knivstikkingen skjedde ved at en svart mann med kniv kom bort til en kvinne. Hun skrek høyt at hun ble knivstukket. Etter at hun skrek, fortsatte mannen å stikke henne, forteller Sfrantziz.

Han beskriver gjerningspersonen som en svart mann i alderen 20-25, som var iført en svart hettegenser, svarte bukser og en svart caps.

– Han slåss ikke mot henne, han slo henne ikke, han bare fortsatte å stikke mot halsen. Syv ganger, jeg så det helt tydelig, sier bareieren.

Kriminalteknikere jobber på åstedet. Foto: Phil Noble / Reuters

Blodig mann

Sfrantziz kunne også se en mann som var dekket av blod.

– Vi begynte å rope. Plutselig så vi en annen som også var stukket. En mann lå i midten av veien, sier Sfrantziz, som tror mannen ble knivstukket først.

Bareier Savvas Sfrantziz ble vitne til at en kvinne ble knivstukket. Foto: AFP

– Jeg så kvinnen bli stukket, men han må ha stukket mannen tidligere. For når han stakk henne, løp mannen bort. Så han må ha stukket mannen først, sier Sfrantziz.

Til Sky News har Sfrantziz anslått at han befant seg snaut 20 meter unna da kvinnen ble angrepet.

– Kvinnen var bevisstløs, mens mannen skrek «han stakk meg» og bannet mot angriperen. Alt skjedde i løpet av sekunder, sier Sfrantziz til Sky News.

Politiet har stengt av åstedet. Foto: Phil Noble / Reuters

Drapsetterforskning

De første meldingene om knivstikkingen kom inn til politiet rundt en halvtime etter midnatt.

Politiet ser alle knivstikkingene, som skjedde i tidsrommet 00.30 til 02.20, i sammenheng med hverandre.

Det er foreløpig ikke kjent hva som er bakgrunnen for hendelsen, men de skadde fremstår som tilfeldige ofre. Politiet har startet drapsetterforskning og jakter intenst på gjerningspersonen.