Ronaldo med uvanlig skade så stjerneskudd score sitt første landslagsmål

Til tross for at Cristiano Ronaldo ikke kunne spille, lekte Portugal seg med Kroatia.

Portugal-Kroatia 4-1

Under pressekonferansen i forkant av kampen bekreftet Portugal-sjef Fernando Santos at landets største stjerne ikke kom til å spille. Grunnen var en uvanlig skade som hadde oppstått i oppladningen til kamp.

– Han hadde trent bra. Så plutselig på onsdag var en av tærne hans rød, som om han hadde blitt stukket av en bie. Nå må vi vente. Ved en infeksjon vet man ikke hvor lang tid det kommer til å ta, sa Santos, ifølge Goal.

Fra tribuneplass så 35-åringen lagkompisene herje med Kroatia i første kamp i Nations League.

Etter et dryss av store sjanser satte Manchester City-back João Cancelo inn 1-0 med et lekkert langskudd. Etter pause økte Wolverhampton-angriperen Diogo Jota til 2-0, før det var duket for stjerneskuddet João Félix.

João Félix. Foto: Miguel Angelo Pereira

20-åringen, som kostet 1,2 milliarder kroner da han ble hentet til Atlético Madrid i fjor, gikk på skudd fra 20 meter. Kroatia-keeper Dominik Livakovic var neppe fornøyd med egen innsats, men det portugisiske stjerneskuddet kunne slippe jubelen løs for sitt første landslagsmål i sin sjette kamp med flagget på brystet.

– Den er viktig for ham! Det kan bli det første av mange, utbrøt TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

Så spørs det om han kan nærme seg Ronaldos meritter på landslaget. Juventus-stjernen har scoret 99 mål på 164 landskamper ...

På overtid satte Bruno Petkovic inn et trøstemål for gjestene, før André Silva fastsatte sluttresultatet til 4-1. Sverige og Frankrike er de to andre lagene i Nations League-gruppen. Der ble Kylian Mbappé-magi avgjørende: