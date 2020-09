Mann knivstukket i Sandefjord – mann pågrepet

Politiet meldte om hendelsen klokka 20.45 lørdag kveld. De var selv blitt varslet om hendelsen på Lasken i Sandefjord klokka 18.17.

En mann i 20-årene er blitt stukket i skulderen med en kniv og fraktet til Sykehuset i Vestfold med et ukjent skadeomfang. En mann i tenårene er da blitt siktet for å ha stukket vedkommende.

Sørøst politidistrikt opplyser at de ikke kjenner verken årsak eller bakgrunn for knivstikkingen. Enda en person er mistenkt for å være gjerningsmann, men denne var ikke pågrepet lørdag kveld.

(©NTB)