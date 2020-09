Ruud fikk bank, men roses av stjernemotstander

Matteo Berrettinis fryktinngytende server ble for tøffe for det norske tennishåpet.

Matteo Berrettini-Casper Ruud 6-4, 6-4, 6-2

Dermed reiser Casper Ruud (21) hjem fra US Open etter tredje runde, et resultat han uttalte at han ville være fornøyd med før Grand Slam-turneringen startet.

Matteo Berrettini (24) servet Casper Ruud i senk. Foto: Al Bello

Berrettini, ranket som nummer åtte i verden og seedet som nummer seks i turneringen, var storfavoritt foran kampen. Han er 196 centimeter høy og har servene som sin store styrke.

Det kom til syne i duellen mot Ruud. Ruud servet sterkt selv og hang godt med da han returnerte, men klarte aldri å bryte Berrettini. Den italienske motstanderen klarte på sin side å bryte Ruud én gang både i første og andre sett, og to ganger i tredje.

I tredje sett hadde Ruud en god mulighet til å bryte for første gang, men misbrukte to bruddballer på rad. Totalt gikk fem bruddballer til spille for 21-åringen.

– Det er dette tennis handler om, å være klar i det rette øyeblikket. I dag var jeg bedre enn ham, i fjor var han bedre enn meg. Jeg er sikker på at vi kommer til å spille mange kamper mot hverandre i fremtiden, for han er ung, som meg. Han har en lys fremtid, sier 24 år gamle Berrettini i et intervju vist på Eurosport.

– Denne fyren er farlig. Han kan spille veldig bra. Jeg visste om ham fra i fjor, og visste at jeg måtte holde meg nært grunnlinjen. For når han får tid med forehanden sin, er han veldig farlig, roser italieneren.

Forrige sommer slo Ruud Berrettini i strake sett i andre runde av French Open. Da på grus, som er Ruuds favorittunderlag. Berrettini er sterkest på hard court, som det spilles på i US Open.

Exit i tredje runde betyr 163.000 dollar i premiepenger for 21-åringen fra Snarøya. Det tilsvarer 1,45 millioner norske kroner.

– Først og fremst har det vært en bra turnering, selv om det ikke gikk veien i dag. Jeg kan ikke være misfornøyd med en tredjerunde i en Grand Slam, og spesielt i US Open. Men jeg følte jeg hadde noen sjanser her og der som jeg ikke klarte å ta vare på. All creds til Matteo, sier en skuffet, men fattet Ruud til NTB.