Spurtkanonen måtte bryte: – Kynisk sett er det kjempenyheter for Edvald

Med Giacomo Nizzolo ute av Tour de France kan mulighetene bli flere for Edvald Boasson Hagen til å jakte på egne resultater.

NTT Pro Cycling-laget kom til Tour de France med store forhåpninger til at spurtkanonen Giacomo Nizzolo skulle bringe dem en etappeseier, men det ble med tredjeplassen på etappen til Sisteron.

– Kjempenyheter

For på lørdagens tøffe fjelletappe måtte den nybakte italienske og europeiske mesteren bryte Touren. En skade i den høyre foten oppgis som grunn til at Touren i år som i fjor ender i Pyreneene for 31-åringen.

– Kynisk sett fra Edvald er det kjempenyheter. Edvald hadde rollen som hjelperytter for Nizzolo. Når han er ute, så får Edvald flere sjanser, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Edvald Boasson Hagens andreplass på fredagens etappe i sidevinden er NTT-lagets beste i årets Tour, og nå tyder mye på at nordmannen øker sine sjanser i jakten på etappeseier nummer fire. Tyskeren Max Walscheid har også raske fibre i kroppen, så Boasson Hagen mener det ikke er gitt at han nå tar over som lagets spurter.

– Vi må se hvordan etappene er. Max er også veldig rask når det er veldig flatt, men det kan være muligheter for min del om det er mer kupert. Men først og fremst er det kjipt å miste Nizzolo i dag, sier Boasson Hagen til TV 2.

– Det er synd å miste en rytter på laget. Det er alltid kjipt i Tour de France, men vi får fortsette å jobbe på.

– God formutvikling

33-åringen fra Rudsbygd viste i kaoset på fredagens sidevindetappe at han fremdeles har hodet og beina til å kjempe i toppen. Det er godt nytt for fortsettelsen.

– Edvald har vist en god formutvikling – ikke minst på etappen i går hvor han ble nummer to. Det må han ta med seg videre. Om han får kjørt sine sjanser, så får han flere muligheter til resultat. Kynisk sett bør han være glad for det, sier Hushovd.

Den sjansen kommer nok ikke søndag. Da skal feltet over fem stigninger - hvor to av dem er førstekategorier på den 153 kilometer lange veien fra Pau til Laruns.