Wolverhampton satte overgangsrekord for 18-åring

Fabio Silva er klar for Premier League.

Wolverhampton bekrefter på sine nettsider at de har hentet den 18 år gamle spissen fra Porto. Klubben opplyser at det er ny overgangsrekord for dem, men uten å gå ut med summen.

Ifølge flere britiske medier betaler Premier League-klubben 35 millioner pund for stortalentet. Det tilsvarer 414 millioner kroner.

I sesongen som var fikk den unge spissen én start og elleve innhopp i ligaen for Portos førstelag. Han scoret ett mål. Da han fikk debuten som 17-åring, ble han tidenes yngste ligadebutant for den portugisiske storklubben, skriver Wolverhampton på sine nettsider.

Silva har en rekke aldersbestemte landskamper for Portugal opp til U19-nivå.

– Vi har fulgt Fabios utvikling i lang tid. Han er en spiller du bare trenger noen få minutter på å se at er et stort talent. Treneren vår mener at Fabio er en viktig signering som kan bidra umiddelbart, sier Wolves' styreformann Jeff Shi.

Stortalentet har tidligere vært på radaren til klubber som Atlético Madrid og Juventus, ifølge spanske AS. Han skal ha hatt en utkjøpsklausul på 125 millioner euro, men nå har altså Wolves hentet ham for en langt billigere penge.