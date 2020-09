Birgit Skarstein til topps i Skal vi danse-premiere

Det var 12 spente deltakere som entret parketten for første gang, da den 16. sesongen av Skal vi danse ble sparket i gang lørdag kveld.

Den som fikk høyest poengscore av dommerne var idrettsutøver Birgit Skarstein (31). Hun er den første deltakeren som sitter i rullestol i Skal vi danse noensinne. Dermed er hun historisk.

Sammen med sin dansepartner Philip Raabe (20) fikk hun 28 poeng for sin vals. Det ble kveldens høyeste poengscore fra dommerne.

Hakk i hel lå realitydeltaker Nathan «Nate» Kahungu (23) og TV-programleder Andreas Wahl (37), begge med 27 poeng.

– Det var helt sykt, Jeg trodde nesten ikke det var sant. Jeg husker nesten ingenting av hva vi gjorde der ute. Jeg måtte spørre Philip etterpå: Var det bra?, sier Skarstein flirende til TV 2.

Se videoen av den historiske dansen øverst i saken.

HISTORISK: Birgit Skarstein og Philip Raabe danset vals under premieren av denne sesongens Skal vi danse. Foto: Espen Solli / TV 2

Publikum reiste seg til stående applaus, da paret var ferdig med dansen.

– Da publikum begynte å reise seg, ble jeg så overveldet at jeg ikke klarte å si noe da programlederne spurte meg hva jeg syns. Jeg hadde jo lagt merke til at dommerne var ganske strenge med alle i kveld, så jeg var spent på hvordan dette skulle gå. Da var det så deilig at det vi gjorde funket, sier hun.

Skarstein sier de har trent hardt for å få dansen til.

– Det er hard jobbing som ligger bak, og jeg hadde så lyst til å gjøre det ordentlig, slik at alle skulle få et inntrykk av hvor kult dette faktisk er. Fram til i kveld, så har jeg jo bare gått og snakket om hvor kult det er, men nå var det fantastisk å endelig kunne vise det og samtidig levere så godt som vi gjorde.

Tre par i bunn

Ingen av parene må reise hjem i første program, men de tar med seg alle poengene inn i neste uke. Da må første deltaker forlate Skal vi danse.

Youtuber Agnete Agnetesh Husebye (24), skilegende Thomas Alsgaard (48) og artist og produsent Fred Buljo (32) fikk færrest poeng. Alle danseparene fikk 17 poeng.

Etter å ha hatt noe panikk i dagene før premieren, sier Alsgaard til TV 2 at han klarte å holde usikkerheten unna da det gjaldt.

– Jeg synes det var skummelt! I går fikk jeg helt hetta, men i dag klarte jeg å holde det noenlunde unna, sier han og legger til:

– Jeg er glad for at jeg ikke kollapset utpå der, men gjennomførte. Jeg kjente på en glede ved å danse.

Husebye påpeker at dommerne virker mer strenge denne sesongen.

– Det er helt greit å være blant de tre nederste. Det er mange flinke her, og det kan virke som om dommerne er ekstra strenge i år – og så lenge de er like strenge med alle, så er det helt greit. Da har vi bare mer å strekke oss etter, sier hun til TV 2.

Buljo er lettet over at han klarte å gjennomføre.

– Jeg er glad for at det er overstått. Jeg har stått på mange scener i mitt liv, med dette var noe helt nytt. Jeg har aldri vært så nervøs i hele mitt liv! Jeg er bare glad for å ha vært på den parketten og gjennomført.

Troner på bettinglistene

Før premieren hadde bettingselskapene Betsafe og Betsson allerede satt odds på deltakerne.

Begge bettingselskapene er enige i at Nathan Kahungu, sammen med sin dansepartner Helene Spilling, vil gå av med seieren i årets sesong.

Bak Kahungu har oddssetterne tro på programleder Marte Bratberg, Thomas Alsgaard, Øystein Solberg og deretter Birgit Skarstein.

Dette var kveldens danser

Det var programleder Marte Bratberg (31) som åpnet showet lørdag kveld. Sammen med sin dansepartner Benjamin Jayakoddy (26) danset de cha cha cha.

De fikk 24 poeng for sin dans.

Realitydeltaker Øystein Solberg (24) danset for sin avdøde mormor under lørdagens premiere. Til tross for gode tilbakemeldinger fra dommerne, fikk Ex on the beach-deltakeren også rumpekritikk.

Solberg og hans dansepartner Maria Lie Ramella (24) fikk 19 poeng for sin tango.

Skilegenden Thomas Alsgaard (48) imponerte stort under sin første dans på parketten. Dommerne var samstemte om at hans jive, sammen med dansepartner Rikke Lund (25), kom overraskende på.

– Dette forventet jeg ikke, sa dommer Egor Filipenko, som var svært positiv til Alsgaards videre deltagelse.

Alsgaard og Lund fikk 17 poeng for sin jive.

Radioprofil og komiker Siri Kristiansen (42) danset i sin egen brudekjole under premieren. Dommer Merete Lingjærde ble overrasket over å se Kristiansen som Disneyprinsesse.

– Jeg ble myk om hjertet når jeg så deg, sa dommer Tore Petterson.

Kristiansen og dansepartner Tarjei Svalastog (22) fikk 18 poeng for sin vals.

Det var knyttet store forventninger da Love Island-deltaker Nathan «Nate» Kahungu (23) skulle entre parketten med dansepartneren sin Helene Spilling (24). Paret leverte en het salsa, til dommernes store begeistring.

– Du er shitgod, du er showman. Du kommer til å nå langt, sa Lingjærde.

Kahungu og Spilling fikk 27 poeng for sin salsa.

Til hennes favorittartist Ravi, danset youtuber Agnete «Agnetesh» Husebye (24) et fyrverkeri av en cha cha cha med sin dansepartner Bjørn Wettre Holthe (39). Dommerne hyllet hennes danseglede.

De fikk 17 poeng for sin dans.

Artist og produsent Fred Buljo (32) joiket til sin egen dans, da han entret parketten for første gang. Sammen med sin dansepartner Lillian Aasebø (27) leverte paret en trygg og fin wienervals, ifølge dommerne. De fikk 17 poeng for sin dans.

Programleder og TV-profil Synnøve Skarbø (49) fikk gode tilbakemeldinger, da hun og hennes dansepartner Santino Mirenna (26) danset jive. De fikk 26 poeng for sin dans.

Sammen med sin dansepartner Ewa Trela (41) danset radioprogramleder Michael Andreassen (48) tango under sesongens premiere. Petterson ble svært begeistret.

– Dette var en deilig tango, sa han.

Michaelsen og Trela fikk 24 poeng for sin tango.

Fysiker og programleder Andreas Wahl (37) fikk skryt for sin cha cha cha, sammen med sin dansepartner Mai Mentzoni (26).

De fikk 27 poeng for sin dans.

Influenser Kristin Gjelsvik (33) leverte en kraftfull og dramatisk paso doble, sammen med sin dansepartner Catalin Andrei Mihu (26).

– Jeg visste du hadde det i kjeften, men jaggu hadde du det i bena også, sa Lingjærde, som la til at Gjelsviks temperament kledde dansen.

De fikk 26 poeng for sin dans.

Idrettsutøver Birgit Skarstein ble historisk da hun entret parketten i rullestol for første gang i Skal vi danse sin historie. I rullestol danset hun vals sammen med sin dansepartner Philip Raabe (20).

Skarstein og Raabe fikk stående applaus, da de var ferdige med dansen.

– Alle de der hjemme som har spurt: Hvordan går dette an? Nå så dere. Dette går veldig bra, sa dommer Trine Dehli Cleve.

De fikk kveldens høyeste score med 28 poeng.

Skal vi danse kan du se på TV 2 hver lørdag og på TV 2 Sumo når du vil.