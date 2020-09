Straffedrama på Island – to straffer på under ett minutt

Island - England 0-1 (0-0)

Det islandske landslaget sjokkerte verden da de sendte fotballstormakten England ut av EM i 2016. Kanskje ville det gjøre lysten til revansje stor da de to lagene møttes i Nations Lague lørdag, men det var noe tamt over Gareth Southgates menn.

Harry Kane satte ballen i nettet etter syv minutter, men scoringen ble annullert for offside. Deretter var det alt annet enn fyrverkeri på Island de første 45 minuttene.

Vertene sto godt i forsvar, og England stanget og stanget. Lagene gikk til pause på 0-0 etter en innholdsfattig omgang.

Walker utvist

Kyle Walker hadde pådratt seg et gult kort i førsteomgang og fikk sitt andre gule etter pausen etter en takling. Da ble det marsjordre, og England måtte spille de siste 20 minuttene av kampen med ti mann.

England hadde hatt initiativet i kampen frem til utvisningen, og fortsatte i samme spor også etterpå - selv om sjansene lot vente på seg. Men det gjorde det ikke enklere å bryte ned Islands kompakte forsvar med en mann mindre på banen.

To straffer på under ett minutt

Så fikk England en gylden mulighet like før slutt. Sverrir Ingason blokkerte et skudd fra Raheem Sterling med armen og fikk sitt andre gule kort for kvelden. England fikk straffe som Sterling satte iskaldt i mål.

Men så ble det full dramatikk i Reykjavík.

For under ett minutt etter at Sterling ga England ledelsen fikk Island straffe etter at Joe Gomez var for hard i en duell.

Men Birkir Bjarnason var ikke like kald som Sterling og blåste ballen utenfor.

Dermed kunne England puste lettet ut.