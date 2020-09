Carl I. Hagen tror mange frykter planene hans: Nå ber han Jensen stille ultimatum til statsministeren

FROGNERPARKEN (TV 2): Carl I. Hagen ber Siv Jensens stille ultimatum til Erna Solberg om 0 kvoteflyktninger, hvis ikke mener Hagen at regjeringen bør felles.

– Det kommer ikke på tale å godta 3000 kvoteflyktninger til Norge i 2021, varslet Siv Jensen i sin tale til partiets landsstyre lørdag.

Men dette er ikke godt nok for partiveteranen Carl I. Hagen, som nå er innstilt på førsteplass til Stortinget av nominasjonskomiteen i Oppland Frp.

– Det er Norge vi skal ta vare på vi norske politikere, ikke løse verdensproblemer som altfor mange globalister driver med. Null kvoteflyktninger! Absolutt! Det bør være et bastant krav, sier Carl I. Hagen til TV 2.

– Tror du det er mulig å bli enige om et budsjett?

– Jeg ser ingen grunn til at det skal være et formål. Vi skal markedsføre Frps politikk og hvis Erna ikke er medgjørlig nok, får hun gå til Jonas Gahr Støre.

Den tidligere Frp-lederen blir trolig innstilt som førstekandidat til Stortinget for Oppland Frp.

– Jeg vil være med å få Frp opp og frem. Da jeg gikk av som partileder hadde vi 30 prosent. Nå ligger vi på 10. Jeg vil få tilbake friskhet, pågangsmot og klar tale, som er mitt kjennemerke, sier Hagen.

Nå tror han mange frykter comebacket og planene hans.

– En del savner meg og en del er veldig glad for at jeg ikke er i politikken, fordi de frykter et Frp hvis Carl I. Hagen er med å styre litt i partiet.

– Hvem frykter det?

– Alle sosialister. Både de røde og de grønne sosialistene.

– Er det noen i Frp?

– Det er det sikkert, sier den tidligere Frp-lederen.

– Siv Jensen?

– Det vil jeg ikke spekulere i, sier Hagen.

På spørsmål om hun ønsker Hagen velkommen i stortingsgruppen, svarer Siv Jensen dette:

TAUS OM COMEBACK: Siv Jensen vil som partileder ikke kommentere nominasjonsprosessen. Foto: Vidar Ruud

– Jeg synes nominasjonsprosesser er veldig spennende. De foregår i hvert enkelt fylke også blir det spennende å se hvem som blir toppkandidater rundt omkring i landet. Jeg gleder meg til dette, sier Frp-lederen.

Fremskrittspartiets andrekandidat, Tybring-Gjedde, gir full støtte til Hagens kandidatur.

– Det blir veldig bra. Han er en god politiker og vi trenger Hagen i stortingsgruppa. Jeg har skjønt de ønsker han i Oppland og han har hytta på Lesja, det er et utmerket sted å komme inn på Stortinget fra, sier Tybring-Gjedde.

Avgiftskutt på flere grensehandelsvarer

I sin tale varslet partileder Jensen også krav om å kutte avgiftene på alkohol, tobakk, søtsaker og andre typiske grensehandelsvarer. Frp vil flytte penger fra bistand over til norske pensjonister, og kutte ut kostbare klimatiltak som ikke gir reduserte utslipp.

Siv Jensen sa i sin tale til partiets landsstyre lørdag at Norge trolig er verdens dyreste land å ta imot kvoteflyktninger til.

– Det vil koste nesten 50 milliarder kroner dersom regjeringen neste år skal ta imot 3000 kvoteflyktninger. I løpet av fem år har denne regningen økt til nærmere 250 milliarder kroner. Og det mener jeg er dypt uansvarlig, når Norge befinner seg i en dyp økonomisk krise. Det er umoralsk, når FN til sammenligning bruker 32 milliarder kroner på flyktninger i hele Afrika og Midt-Østen, sa Jensen.

«Bistandsprofittører»

Frp-lederen lanserte uttrykket «bistandsprofittører» som betegnelse på organisasjoner i Norge som utelukkende lever på statlige bistandspenger.

– Disse bistandsprofittørene i Norge må ta mye av skylden for at flertallet av norske politikere fører en politikk som i praksis hindrer at flest mulig får hjelp, sa Siv Jensen til sitt landsstyre.

Hun tallfester ikke antallet kvoteflyktninger, men står fast på at det ikke kommer på tale å støtte et budsjett med 3000 kvoteflyktninger neste år. Hun vil ha færrest mulig. Frp vil heller bruke pengene på pensjonistene.

– Velkommen etter, Høyre!

Siv Jensen ønsket Høyre velkommen etter, når regjeringspartiets programkomite nå foreslår reduserte særavgifter på typiske grensehandelsvarer.

Men Frp vil ikke vente til våren på at dette blir vedtatt på Høyres landsmøte og deretter at partiet får gjennomslag med det Jensen kaller «småpartiene.» Frp krever at avgiftene settes ned allerede i høst.