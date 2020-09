Nordmennene trøblet i triatlon-VM

De tre norske triatletene Kristian Blummenfelt (26), Gustav Iden (24) og Casper Stornes (23) har i sommer herjet med den norske friidrettseliten.

Blant annet har Blummenfelt løpt imponerende 13.51 på 5000-meter gateløp. Noe som kun er 23 sekunder bak Jakob Ingebrigtsens norgesrekord.

For kun to uker siden fikk trioen beskjed om at VM ville avholdes i Hamburg, Tysklands nest største by 5. september.

750 meter svømming, 18,9 kilometer sykling og fem kilometer løping stod på menyen for trioen fra Vestlandet.

Casper Stornes var raskeste nordmann i vannet, og kom opp 13 sekunder etter teten. Men da han skulle ta av seg våtdrakten røk glidelåsen, noe som sørget for at askøyværingen tapte verdifulle sekunder.

– Løpet er nok kjørt for Casper, det er lite sannsynlig at han klarer å kjøre seg opp igjen, sa kommentator Morten Hansen.

Det hadde Hansen rett i. Stornes klarte aldri å komme tilbake etter marerittstarten.

Syklet seg inn i løpet

Blummenfelt var et av gullhåpene til Tokyo-OL som skulle bli arrangert i sommer, men som nå er utsatt til neste sommer.

Både han og Gustav Iden var et stykke bak etter svømmingen, men på sykkelen viste begge to at løpet ikke var over. Iden la seg fremst i pulje to, og på kort tid var forspranget gått fra 40 sekunder til 15 sekunder.

De to bergenserne kom like bak tetfeltet inn til siste bytte, men måtte jobbe hardt for å ta igjen teten.

Trioen Vincent Luis (Frankrike), Léo Bergere (Frankrike) og Vasco Vilaca (Portugal) holdt unna de andre utøverne og løp nesten hele løpeetappen alene.

Luis tok gull på tiden 49 minutter og 13 sekunder, Vilaca sølv og Bergere bronse. Iden og Blummenfelt endte på henholdsvis 11. plass og 13 plass.

OL-medaljørene Javier Gomez og Henri Shoeman stilte ikke til start grunnet innreise-restriksjoner til Tyskland.

Miller imponerte

Norges største håp på kvinnesiden, Lotte Miller (24), imponerte stort i vannet og var blant de første inn til sykkel-etappen. Men som Stornes fikk hun trøbbel da hun skulle over på sykkelen.

Likevel klarte 24-åringen å hente inn ledergruppen, og holdt dem helt inn. Dermed var hun i tetgruppen som startet på løpe-etappen.

Stavanger-løperen havnet tidlig litt bak en trio som klarte å få en luke ned til resten.

– Vi har et utrolig sterkt landslag nå. De tre herrene er gode, og Lotte Miller imponerer også stort. Miks-stafetten søndag kan bli meget spennende, sa kommentator Morten Hansen under løpet.

Miller klarte aldri å hente inn teten og endte til slutt på 9. plass.

– Det er veldig bra av Lotte Miller, det burde hun være glad for, sier Hansen.

Georgia Taylor-Brown (Storbritannia) tok gull, sølvet gikk til Flora Duffy (Bermuda) og bronsen gikk til Laura Lindemann (Tyskland).

Bergenseren Stine Dale (22) debuterte i VM-sammenheng og havnet langt bak. Likevel var kommentatorene fornøyde med debuten til 22-åringen.

– Jeg synes Stine gjør en veldig god debut i dag, mente kommentator Frank Pedersen.

Søndag kan du se miks-stafett direkte på TV 2 Sport 2 og Sumo.