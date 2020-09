Feiret muslimsk høytid i ulovlig lokale – 1100 i karantene

500 personer i Sarpsborg og nærmere 600 i Fredrikstad er satt i karantene etter koronautbruddet knyttet til en muslimsk feiring forrige uke.

Fredrikstad kommune opplyser at nærmere 600 barnehagebarn, elever og lærere i barne- og ungdomsskolen er i karantene.

På Facebook opplyser Sarpsborg kommune at over 500 personer er i karantene i kommunen. Seks skoler, ett sykehjem og én barnehage er berørt, viser en oversikt kommunen har lagt ut på sin nettside.

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Bekymringsfullt

Ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) i Sarpsborg sier at situasjonen er krevende.

– Situasjonen er krevende, men håndterbar, sier han til TV 2.

– Mange er smittet og syke, og enda flere sitter i karantene. Det er bekymringsfullt, men samtidig har vi god kontroll og oversikt, fordi smitten ikke har kommet ut av dette miljøet, sier Martinsen-Evje.

Det er påvist ni nye tilfeller av koronasmitte i Sarpsborg det siste døgnet. Åtte av disse kan spores tilbake til samme miljø og knyttes til det store utbruddet i kommunen etter en islamsk høytidsfeiring.

– Det som har skjedd, er alvorlig. Alle skal følge smittevernreglene til enhver tid, understreker Sarpsborg-ordføreren.

Han sier at kommunen jobber på spreng for å ha kontroll og oversikt over smittesituasjonen som har oppstått.

Et oppslag på forsamlingshuset oppfordrer folk til å følge smittevernreglene. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Ulovlig bruk

– Vi har en god smittesporing, og mener at vi har oversikt over hvor vedkommende kan ha blitt smittet, sier Martinsen-Evje.

Den islamske foreningen Al-Ghadir har brukt et bolighus med garasje som ulovlig forsamlingshus. 29. august var det 170 mennesker i forsamlingslokalene, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Kommunen har gitt stoppordre i bruk av lokalene, som har vært i bruk selv om kommunen har sendt to tilsynssaker, ifølge Sarpsborg Arbeiderblad.

– Vi ser alvorlig på situasjonen. Bygningene var ikke godkjent brukt til forsamlingslokaler av kommunen, og derfor har vi hatt inspeksjon og utstedt stoppordre. Samtidig har det nok vært for mange mennesker som har vært der, og skapt situasjonen som vi ser alvorlig på, sier Martinsen-Evje.