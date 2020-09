Rosenborg seiret i toppkampen – klatret forbi LSK

LSK - Rosenborg 0-1 (0-0)

Etter elleve spilte kamper er Rosenborg fremdeles ubeseiret i Toppserien. I toppkampen mot Lillestrøm lørdag ble det tre nye poeng etter scoring av Elin Åhgren Sørum.

Det betyr at Rosenborg går forbi Lillestrøm på tabellen og inntar andreplassen i Toppserien med 23 poeng, ett poeng bak serieleder Vålerenga og ett poeng over LSK.

– Vi har ikke snakket så mye om hvor vi skal være på tabellen etter sesongen. Vi tar kamp for kamp, men vi går selvføgelig inn i hver kamp for å vinne. Dette er en ekstremt vanskelig bortekamp. LSK var jo en av favorittene før sesongen og er et veldig godt lag, så det var veldig deilig å få de tre poengene her i dag, sier Sørum til TV 2 etter kampen.

Jevn kamp

Etter en sjansefattig førsteomgang løsnet det for Rosenborg etter pause.

Gjestene fra Trondheim hadde styrt store deler av kampen, men kom ikke til de store sjansene. Rosenborg kom tidlig i angrep i andreomgang, og knappe ti minutter ut i omgangen banket Sørum inn ledelsen etter å ha kjempet til seg ballen fra Lillestrøms Nora Eide Lie.

– Jeg tok en sjanse på at hun skulle legge den videre motsatt, også var det heldigvis en litt slapp pasning så jeg klarte å ta den. Så hadde jeg plutselig ballen i 16-meteren, og da var det bare å få den i mål, sier en fornøyd Sørum.

Lillestrøm presset på for utligning, og i det 68. spilleminutt var Emilie Haavi svært nære. Lillestrøm-angriperen spilte en lav pasning mot fem-meteren som gikk forbi keeper og på vei mot det lengste hjørnet. Men dessverre for Lillestrøm sin del gikk ballen rett utenfor stolpen.

Like før slutt hadde fikk Lillestrøm en enorm sjanse i feltet, men headingen gikk i stolpen og ut i feltet igjen. Der ventet Emilie Haavi som fikk skutt fra langt hold, men Kristine Nøstmo hadde kontroll i Rosenborg-målet.

– Akkurat nå tror jeg vi alle bare tenker på neste kamp og på å nullstille, for det vi presterte i dag er ikke godt nok, sier Lillestrøms Emilie Woldvik.

Hun får støtte av lagvenninne Sophie Román Haug.

– Det er klart at vi er skuffet etter prestasjonen i dag. Det er ikke sånn vi ønsker å opptre. Vi fikk ikke til det vi ønsket, sier Haug.

LSK-trener Hege Riise beskriver det som en kamp der de hadde litt marginene i mot.

– Det var i utgangspunktet en litt sjansefattig kamp. Det bølget frem og tilbake, uten at vi klarte å sette noe veldig preg på kampen. Målet vi slapp inn ble litt kjipt for oss, selvfølgelig, og så hadde vi en i stangen. Så det var litt sånn stang ut.

Nøkkelspillere forlenger

Fredag kveld annonserte LSK at trioen Sophie Román Haug (21), Emilie Woldvik (21) og Malin Brenn (21) har forlenget kontraktene sine med gultrøyene.

Både Woldvik og Román Haug er aktuelle spillere på U23-landslaget. Sistnevnte har også markert seg så langt i sesongen med så langt seks scoringer og er nummer to på toppscorerlista i serien.

Sophie Román Haug. Foto: Christoffer Andreassen, TV 2.

Og selv om tapet var surt, er de svært fornøyd med to nye år i Lillestrøm.

– Vi har troen på at det skjer mye spennende fremover og at kommer oss opp fra dette. Det er grunnen til at vi har signert videre, sier Román Haug til TV 2 etter kampen.

– Jeg tror vi kan utvikle oss enda mer her og at det er mer å hente, legger Woldvik til.

Hege Riise beskriver kontraktforlengelsene som viktige.

– Det er lokale spillere som har vært med å bygge dette laget som unge. Kontinuitet er viktig, så det at de blir med videre er særs viktig. De har lojalitet til stedet, er hardtarbeidende og ønsker å prestere. De har vært på toppen og vet hva som kreves og kan legge lista, sier LSK-treneren.