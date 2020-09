Tsjekkia trakk laget i koronafrykt: Stiller likevel til kamp med helt nytt lag

Etter et halvt døgn med forvirring etter at Tsjekkia trakk seg fra nasjonsligakampen mot Skottland, bekrefter tsjekkerne lørdag at det blir kamp likevel.

Natt til lørdag meldte Tsjekkias landslag fra på Twitter om at de ikke møter til mandagens hjemmekamp. Uefa ba imidlertid Skottland forberede seg som vanlig. Etter å ha vært i kontakt med Uefa lørdag, bekrefter Tsjekkia at det blir kamp som planlagt.

Men det blir med helt nye spillere og et nytt støtteapparat.

– Vi stiller et lag med nye spillere og personer i støtteapparatet, opplyser det tsjekkiske fotballforbundet.

Tsjekkia vant 3-1 over Slovakia i lagenes første kamp i årets nasjonsliga. Det skjedde uten to av lagets profiler, Tomás Soucek fra West Ham og Romas Patrik Schick. De satt begge i karantene etter å ha vært i nærkontakt med et koronasmittet medlem av støtteapparatet.

Kort tid etter fredagens seier over Slovakia sa Slavia Prahas styreleder Jaroslav Trvdik at han ville trekke sju spillere ut av troppen fordi han var bekymret for koronasituasjonen før mandagens kamp.

Det skotske fotballforbundet opplyser at de ble overrasket over beskjeden fra Tsjekkia, men at de har fått bekreftet at kampen vil bli spilt.

– Etter omfattende samtaler i går kveld og denne morgenen, har vi fått kategoriske bekreftelser på at kampen blir spilt. Tsjekkia har bekreftet at de møter sine forpliktelser til kampen, og viktigere, at et strengt testregime gjør at sikkerheten til spillerne og staben vår blir ivaretatt, sier Ian Maxwell, daglig leder i det skotske forbundet.

Uefa har tidligere sagt at kampene skal spilles hvis lagene har minst 13 spillere tilgjengelig. Tsjekkia risikerer poengstraff om de ikke møter til kampen.

