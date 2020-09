– Vet ikke hvordan julebordssesongen til stand-up komikere blir

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sigrid Bonde Tusvik føler seg heldig som får ha show under det som er en usikker periode for stand-up komikere.

Etter at koronapandemien slo til, stod mange komikere brått uten inntekt. Alle planlagte oppdrag ble kansellert en god stund.

Dette gjaldt også komiker Sigrid Bonde Tusvik (40) da God kveld Norge snakket med henne på vårparten. Men med en-meters-regel og antibac i alle rom, ble det mulig for komikeren å gjennomføre showene sine nå i høst.

– Jeg tenkte at nå var det så mange som hadde avlyst showene sine, også hadde jeg bare lyst til å ha show nå. Jeg bare kjører på! forteller hun da God kveld Norge møter henne på Latter.

– Som en hemmelig heiagjeng

200 billetter var utsolgt til torsdagens premiere av standupforestillingen «Heks on the beach», hvor navnet er tydelig inspirert av realityprogrammet «Ex on the beach».

– Det virker som at folk har veldig lyst til å se show, gå på show igjen og le, sier Tusvik.

Videre vil hun rose fansen som kom og kjøpte billetter.

– Det var som bli tatt i mot av en egen sånn hemmelig heiagjeng. Så jeg følte det var 1000 mennesker inni den salen jeg, forteller hun videre.

Usikker julebordssesong

40-åringen forteller at det har vært mye mindre jobber innen stand-up siden korona brøt ut.

– Jeg vet ikke hvordan julebordsperioden til stand-up-komikerne blir jeg. Så jeg tenker jo at jeg er en av de heldige, som har et show, sier Tusvik.

Hun håper firmaer setter i gang og kommer på show i tiden framover.

– Ha julebord! Prøve å gjøre det trygt og godt for alle, oppfordrer komikeren.

Ved siden av å gjøre stand-up har hun en av Norges største podcast-suksesser «Tusvik og Tønne», sammen med Lisa Tønne. Dette ble en trygghet da andre jobber falt fra.

– Jeg hadde spart, og podcasten reddet meg, forteller hun.

Det er kanskje ikke så rart, da duoen kan vise til flere millioner i omsetning årlig på podcasten.

– Korona var en gave

Skal man se på den positive siden, så lærte Tusvik noe nytt om seg selv oppi alt.

– Det viste seg at jeg var en femtitallskvinne, og ikke feminist plutselig, under lockdown, forteller hun.

Tusvik er gift med Martin Jøndahl (40) og sammen har de to barn, Jenny og Jens.

– Jeg elsket da å være hjemme, og begynte å lage mat og gikk nesten i surdeigsbrødfella. Men jeg klarte å holde meg unna. Men det var veldig koselig altså. Jeg må si at korona var en gave for meg dessverre, sier tobarnsmoren.

Respekt for alle lærere

Hun lærte også at hun ikke er et menneske som sover i hengekøye og går skogstur.

– Det er litt trist, nå som jeg hadde liksom tre måneder på å faktisk gjøre det. Men jeg fikk ikke det til, sier komikeren.

Selv om hun fikk det litt til, var det også vanskelig å lære ungene sine å lese.

– Jeg fikk respekt for alle lærere på en helt annen måte, forteller Tusvik.

Hun tror det kan bli litt rart for barna at moren plutselig er mye borte på jobb igjen.

– Men jeg tenker jo at det er veldig bra at barn ser at du må jobbe, at du ikke er hjemme. Det er et godt forbilde det, påpeker tobarnsmoren.