Person funnet i vannet etter stor redningsaksjon

Hovedredningssentralen opplyser at personens status er uavklart.

Klokken 12.35 lørdag fikk Hovedredningssentralen (HRS) melding om funn av drivende liten båt i området Hundvåg-Langøy utenfor Stavanger.

Det er observert fiskeutstyr ombord i fritidsbåten og motor er i gang.

– HRS koordinerer og har startet omfattende søk etter mulig personer i vann, sier redningsleder Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til TV 2.

Både det nye redningshelikopteret «SAR Queen», kystvakten, brannbåt, flere sivile båter og nødetatene deltar i søket.

Hovedredningssentralen opplyser at videre søk avsluttes, da all informasjon tyder på at person har vært alene i båten.

Saken oppdateres!