Spedbarn til legevakt etter buss og trikk har kollidert i Oslo

Tre personer, der i blant et spedbarn, er skadd etter at en buss og en trikk kolliderte på Solli plass i Oslo lørdag.

Like etter klokken 13 klokken kolliderte en buss og en trikk på Solli plass i Oslo.

– Tre personer skadet etter kollisjonen. En av dem er et spedbarn som har fått glasskår over seg. Både barnet og foreldrene blir fraktet til legevakt for sjekk, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i politiet i Oslo til TV 2.

Politiet opplyser at de tre er ikke alvorlig skadet.

Kollisjonen har skjedd i den store rundkjøringen på Solli plass og skaper store trafikale utfordringer i lørdagstrafikken.

Trafikken står helt stille i området.

Klokken 13.20 opplyser politiet at både trikk og buss er kjørbare etter kollisjonen. De starter nå arbeidet med å få de flyttet kjøretøyene ut av veibanen.