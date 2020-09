Sykkelfabrikken hylles: – Var ekstremt viktig

Se Gylne Gutuer på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1 fra kl.10.30.

– Når jeg ser tilbake på det, var det ekstremt viktig. Jeg tror ikke jeg var klar over hvor stor betydning det kom til å få for senere karriere, sier U23-europamester på tempo, Andreas Leknessund til TV 2 når sykkelavdelingen ved Norges Toppidrettsgymnas i Bærum blir tema.

Tromsøværingen og karantene- og europamesterkamerat Jonas Iversby Hvideberg er de siste talentene som har vitnemål fra den prestisjetunge sykkellinjen og som har lyktes internasjonalt etter NTG-skolegangen.

Andreas Leknessund, her etter han gikk til topps i «Klatrekongen» i sommer. Foto: TV 2.

– Det var der det begynte, og vi har fulgt hverandre siden den gang, sier Hvideberg, som vant fellestarten i U23-EM.

De nybakte U23-europamesterene føyer seg dermed inn i rekken av flere store norske sykkelpersonligheter som har en fortid fra sykkelfabrikken i Bærum.

Stjernelag

Tidligere verdensmester Thor Hushovd, Tour de France-rytter Amund Grøndahl Jansen, Mads Kaggestad og nåværende sportsdirektør i Ineos Grenadier, Gabriel Rasch, er noen av sykkelprofilene de siste årene som tilbragte slutten av tenårene på NTG.

– Det er kjedelig å si hardtarbeidende, men det er det det går i. Det som kjennetegner de beste er at de er knallharde i innstillingen sin og ønsker det veldig sterkt, svarer lærer Lars Holm til TV 2 på spørsmål om hva som er suksessformelen.

Holm har vært trener og lærer på skolen siden 2012, og er fortsatt trener til blant annet Uno-X-duoen Leknessund og Hvideberg. Han trekker frem en voldsom prestasjonskultur.

– Vi snakker om internasjonale medaljer og muligheten til å bli verdensmester. Det at det preger skolehverdagen har mye å si, samtidig som det er et hyggelig sted å være elev. Trivselsfaktoren er høy selv om vi driver toppidrett, fortsetter treneren.

Det er en beskrivelse Leknessund kjenner seg igjen i.

– Vi kom inn i en klasse hvor alle ønsket å bli best. Den kulturen som ble skapt der tar vi med oss videre og det var alt der startet, sier 21-åringen, og får støtte fra Hvideberg:

– NTG og flere skoler tilbyr god utdanning og bygger gode miljøer – hvis man vil nok, er det mulig. Kompetansen er der i alle fall.

Hybelmiljø

Sykkeltalenter fra hele Norge søker seg til toppidrettslinjen på Oslos vestkant. Trener Holm mener det bidrar til at det blir en sammensveiset gjeng på hybelkollektiver.

– Elevene flytter fra miljøet man kjenner og blir tvunget til noe nytt og da blir felleskapet på skolen veldig sterkt, sier trener Holm, før han legger til:

– Vi har elever fra Arendal i sør til Sortland i nord, så det er en litt gøy miks med ulike folk fra ulike regioner. Det er mange som bor på hybler, noe som gjør noe med det sosiale miljøet. Jeg opplever det som et trygt og godt miljø, sier Holm.

Hvideberg og Leknessund kommer opprinnelig fra henholdsvis Rolvsøy og Tromsø, og de flyttet selv på hybler da de begynte på videregående høsten 2015.

– Det å flytte på hybel betyr at du stiller høye krav til deg selv. Du må bli selvstendig. Jeg brukte noen uker på å forstå hvordan man vasker klær, men man blir vant til det og vokser veldig mye på det, forteller Leknessund og utdyper:

– Da vi begynte, var det mye vi måtte lære og få inn med teskje som vi nå begynner å høste frukter av.

– Noen eksempler på hva som må inn med teskje?

– Det er liksom alt, sier Leknessund, før Hvideberg skyter inn fra siden:

– Det første var å komme tidsnok til oppmøte, ha-ha, og smiler bort på lagkameraten, som overtar igjen:

– Vaske sykkel, vaske klær og spise nok og riktig. Bare det å sitte på en sykkel. Vi har gått fra å være fullstendig uerfarne til å ha litt mer kunnskap, og den kommer fra miljøet.

Duoen sitter igjen med «bare gode minner» fra NTG-tiden og mimrer tilbake.

– Syklistene i klassen vår hadde hybelkveld hver torsdag hvor vi samlet oss og laget mat, sier Hvideberg.

– Stort sett hele sommeråret var det grilling på en veldig liten grill på en liten platting og mange rå burgere, tilføyer Leknessund.

– Klart det er motiverende

To av dagens elever ved skolen, Oskar M. Johansson og Magdalene Lein, synes det er stas med suksessen til U23-gutta og bruker det som motivasjon.

– Det er klart det er motiverende, inspirerende og utrolig gøy å se at de kommer fra det samme miljøet med den samme treneren som oss, og vite at da de begynte på NTG var ikke de så store syklister, sier Johansson til TV 2 som i likhet med verdensmester Hushovd flyttet til NTG fra Grimstad.

Lein, som er fra Sortland og bor på hybel i hovedstaden, synes det er ekstra gøy med nordlending Leknessund og stortrives i sykkelmiljøet og hybellivet.

– Det er ganske godt å leve i en boble på hybel og fokusere på hva man skal gjøre og være med familien i ferier. Du får bestemme alt selv og slipper å bli påvirket av de rundt deg og tar ting i ditt eget tempo sier Lein.

Hun er èn av kun to jenter i sykkelgjengen på 30 som var med på bakkeintervall i Holmenkollen da TV 2 var med på treningsøkt, og Lein skulle gjerne sett flere jenter i klassen.

– Det er litt synd at vi er så få jenter. Jeg hadde ønsket at vi hadde vært flere, men for min del går det veldig fint. Vi får trent med de som er enda bedre enn oss, og guttene liker å leke så det er gøy for oss jentene å kunne være med og utfordre guttene.

Uno-X-skryt

Nå høster talentfabrikken skryt fra Norges nyeste innslag i det internasjonale sykkelsirkuset.

– Det jobbes kjempebra ved toppidrettslinjene i både Bærum, Lillehammer og Kongsvinger. Veldig mange av de seksten, sytten og attenåringene vi ser på veien i dag kommer fra det miljøet. Det er en fantastisk viktig utviklingsarena for norsk sykkelsport, sier Uno-X-sjef Jens Haugland til TV 2.

Hardtsatsende Uno-X Pro Cycling Team har inngått et samarbeid med NTG Bærum og skal blant annet investere i 30 nye ruller til skolen.

– Det handler om at de er et postulat for sykkelutvikling i det norske sykkelmiljøet, sier Haugland.

I forkant av årets sesong tredde laget inn på det nest øverste UCI-nivået. Nå har laget planer om å ta ytterlige steg for å fortsette den rivende utviklingen i norsk sykkelsport, og Haugland mener det ikke utenkelig at Norges nyeste stjerneskudd i fremtiden kommer fra NTG.

– De er virkelig en motor i utviklingen for oss. Det kommer til å komme flere fremover, og Birger Hungerholdt har lært meg at de beste rytterne er de du ikke har hørt om enda, og NTG er hovedårsaken til at det er slik.