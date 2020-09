Ble kalt «jævla idiot» av norsk Tour-rytter: – De tror de er konger

Nicolas Roche (36) tar et oppgjør med manglende respekt i feltet etter at han havnet i klammeri med Amund Grøndahl Jansen.

Nicolas Roche (36) sykler sitt tiende Tour de France og har litt rutine å slå i bordet med. Iren liker derfor dårlig å bli behandlet med manglende respekt av sine unge medsyklister.

– Aksepterer ikke fornærmelser

I et innlegg på The Independent, hvor han skriver dagbok underveis i Touren, tok iren et oppgjør med oppførselen til norske Amund Grøndahl Jansen (26) etter den fjerde etappen. Roche og Jumbo Visma-nordmannen dultet borti hverandre i kampen om posisjoner, slikt som skjer underveis på etappene, men det ble ingen forsoning mellom de to.

Ifølge Roche skal Grøndahl Jansen flere ganger ha kalt ham «en jævla idiot» og ignorert forsøket på å skvære opp.

– Det er en del av «gamet». Noen ganger sier du unnskyld. Noen ganger kommer du med fornærmelser. Jeg aksepterer ikke fornærmelser. Spesielt når det ikke var min feil, sier Roche til TV 2.

– Det er lett å komme med fornærmelser. Det skjer hele tiden. Om jeg ikke hadde skrevet det i dagboken, hadde du ikke visst om det. Det er ganske vanlig at det kommer fornærmelser, men jeg aksepterer det ikke.

Grøndahl Jansen sier at uenigheten ikke var «noen voldsomme saker».

– Jeg ble dyttet bakfra. Så sa jeg at jeg synes det var ufint å bli dyttet bakfra på litt uhøflig engelsk, sier Grøndahl Jansen til TV 2.

26-åringen fra Nes forteller at det ikke er uvanlig med ukvemsord i feltet, som «fucking idiot» han leverte fra seg i retning Roche.

– Det kom kanskje som andrestrofa når man ikke kom gjennom med den første.

Amund Grøndahl Jansen er hjelperytter for sammenlagtfavoritt Primoz Roglic under Tour de France. Foto: Heiko Junge

– Vil ikke la meg dytte

De to skal ha skværet opp fredag. Roche tar likevel et oppgjør med kulturen blant de yngre rytterne i feltet.

– Jeg vokste opp steg for steg. Du er neo-pro (førsteårsproff), du har det tøft. Du får dine første resultat og får mer og mer respekt. Etter en stund får du mer selvtillit. Mange av rytterne i dag signerer for store lag og tror de er konger. De må innse at de ikke kan gjøre alt. Jeg vil ikke la meg dytte av en 25-åring, sier Roche.

At de yngre rytterne i feltet er i overkant ovenpå kjenner ikke Grøndahl Jansen seg igjen i. Han understreker at sykling er farlig nok som det er, og at han derfor ble irritert da han ble dyttet.

– Om man må flytte seg for de eldre fordi de kommer bakfra og man dyttes bakfra, så synes jeg det er rart, sier Grøndahl Jansen.