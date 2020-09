Det slovenske stortalentet parkerte sammenlagtfavorittene

Tadej Pogacar (21) viser at han er i knallform. UAE Team Emirates-kapteinen parkerte sammenlagtfavorittene på den siste stigningen på lørdagens fjelletappe i Pyreneene og tok tilbake noe av tiden han tapte i sidevinden på fredag.

– Det er dritkult

Sloveneren kom i mål til niendeplass, men langt viktigere var det at han tok 40 sekunder på Adam Yates i den gule ledertrøyen og resten av sammenlagtkanonene.

– Jeg så at de andre tittet på hverandre og var på grensen. Jeg hadde sjansen til å angripe og ga full gass de siste fem kilometerne til toppen, sier Pogacar ifølge Cyclingnews.

– Jeg klarte å få 40 sekunder, så det ble en god dag for meg.

Pogacar, som tapte nesten halvannet minutt fredag, har nå 48 sekunder opp til ledende Yates fra sin niendeplass i sammendraget.

– Det er dritkult. Han vil mye. Det digger jeg så se, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd da Pogacar tråkket fra favorittene opp Col de Peyresourde.

Seieren på etappen gikk til Nans Peters, som var en del av et 13-mannsbrudd tidligere på etappen.

Pogacar rykket tidlig i den siste stigningen og fikk med seg Nairo Quintana og Primoz Roglic, men favorittgruppen samlet seg forholdsvis fort. Det andre støtet fra sloveneren var det likevel ingen som klarte å få følge. Gruppen bak sprakk også litt opp, og blant dem som viste tegn til svakhet var fjorårsvinner Egan Bernal, som måtte jobbe seg tilbake i ryggen på Roglic og Co. Kolombianeren holdt stand inn til mål og holder på ledelsen i ungdomskonkurransen, mens han falt én plass til femte i sammendraget.

– Jeg prøvde å gjøre det som var best for meg, og jeg mener at jeg gjorde en god jobb. Jeg bør være fornøyd. Dette er verdens største løp. Vi må ha respekt for de andre rytterne. De er sterke. Det vil bli et fint ritt å se på TV, sier Bernal.

Etappen førte ikke til de helt store endringene i sammendraget, men for noen ble det fatalt. Thibaut Pinot bærer fremdeles preg av velten på den første etappen og måtte slippe i utenforkategoristigningen til Port de Balès. Det franske håpet kom i mål godt hjulpet av flere lagkamerater over 25 minutter bak Peters.

– Vi vet at han sliter med ryggen, bildene viser at han har en låsning i ryggen, det gjør det vanskelig å følge med de aller beste. Det er alltid noe med Pinot. Han kunne vært blant de beste, men sånn er det, sier Pinots lagsjef Marc Madiot til TV 2.

Stort brudd fikk mye tid

Bruddet på lørdagens etappe fikk gå ganske tidlig og uten altfor mye kamp. 13 håpefulle grep sjansen: Benoit Cosnefroy, Nans Peters (AG2R-La Mondiale), Ilnur Zakarin (CCC), Kevin Reza og Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept), Michael Mørkov (Deceuninck-Quick Step), Neilson Powless (EF Education First), Fabien Grellier og Jérôme Cousin (Total Direct Energie), Carlos Verona (Movistar), Toms Skujins (Trek-Segrafredo), Søren Kragh Andersen (Sunweb) og Ben Hermans (Israel Start-Up Nation).

Hovedfeltet tok det meget piano og ga bruddet på det meste 14 minutters forsprang. På dagens første stigning - førstekategorien til Col de Menté - var Benoit Cosnefroy i den prikkete klatretrøyen først over toppen.

På vei inn mot Port de Balès - den første utenforkategoristigningen i årets Tour - rykket Cousin fra resten av bruddet. Franskmannen med det flagrende håret gikk inn i stigningen med over minuttet ned til bruddet, hvor støtingen på hverandre hadde begynt.

Cousin ble hentet etter et hardkjør av flere av bruddkollegene. Best bein hadde Zakarin og Peters. Duoen var først over toppen, men i utforkjøringen måtte Zakarin gi slipp. Russeren er kjent for å være svak utfor og hadde ikke sjanse til å henge med Peters ned mot bunnen av neste fjell - Col de Peyresourde.

Tilbake blant favorittene viste Tadej Pogacar styrke da han støtet fra konkurrentene to ganger. Sloveneren tippet over toppen hele minuttet foran gruppen med de største sammenlagtfavorittene.

Lenger fremme holdt Peters unna for Zakarin og paraderte inn til etappeseier i Loudenvielle.

Pogacar endte opp med å knappe inn 40 sekunder på de øvrige sammenlagtrytterne.