Lei av fraværende politi – nå vil ordføreren sende regning

I sommer måtte ambulansepersonell og det lokale brannvesenet selv rykke ut og avvæpne en blodig mann med kniv i Lom.

Politiet kunne ikke komme.

– Det skjedde flere hendelser samtidig. Det gjorde at de ressursene som hadde beredskap i det området var oppbrukt, har politimester i Innlandet, Johan Brekke, uttalt til TV 2.

Brannsjef i Lom, Atle Festervoll, mener politiet har blitt mer fraværende etter nærpolitireformen.

Han har også en rekke andre eksempler på at brannvesenet må gjøre politiets jobb, fordi politiet ikke klarer å komme tidsnok.

Fortviler

– Nå har jeg forsøkt de siste to årene å skrive ned alle hendelsene hvor politiet ikke dukker opp. Og det tar ofte over en time før de er på stedet, det gjelder både trafikkulykker og andre hendelser. Og ofte så kommer de ikke i det hele tatt, sier Festervoll.

OPPGITT: Brannsjef i Lom, Atle Festervoll, er oppgitt over politiet som er svært fraværende. Foto: TV 2

Ordføreren i Lom, Bjarne Eiolf Holø, fortviler over at det fører til ekstra utgifter for kommunen når de frivillige brannmannskapene blir kalt ut.

- Vårt brannmannskap sitter ikke på stasjonen og tvinner tommeltotter når de ikke er ute på oppdrag. De er i annet lønnet arbeid og blir tatt ut fra sin ordinære sivile jobb for å utføre frivillig redningsoppdrag, sier Holø.

Nå vil ordføreren regne på hvor store ekstrakostnadene er og sende regningen til politiet – for å synliggjøre utgiftene.

- Det er egentlig tullete å sende regninger til hverandre i offentlige etater, men slik har det blitt. Vi har også opplevd at når vi etterspør politibistand til arrangement og slikt, så vil også kommunen få regningen – eller da arrangøren, sier ordføreren.

Dilemma

I høst skal politimeldingen behandles i Stortinget.

I meldingen ønskes det flerre politipatruljer i distriktene, samtidig som det varsles strammere budsjetter til politiet. Regjeringen maner til bedre samarbeid mellom etatene.

- Det har alltid vært et problem at vi har et sprettbygd land med lange avstander og at ulike etater kommer for sent til ulike hendelser. Det kan vi ikke gjøre noe annet med enn å sørge for bedre samarbeid, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justisdepartementet.

Brannsjefen i Lom rister på hodet over statssekretærens uttalelser om bedre samarbeid.

- Vi har et veldig godt samarbeid med ambulansen, for såvidt med lokalt politi også – når de kommer. Men det er tydelig at det er systemet der som svikter, sier Festervoll.