Everton kjøpte brasilianer

Everton har sikret seg den brasilianske midtbanespilleren Allan, det skriver klubben selv på sine hjemmesider.

Ifølge flere medier, blant annet Reuters, betaler blåtrøyene rundt 270 millioner for 29-åringen.

– Det er en ære å komme til Everton. Jeg er utrolig glad for å være her, sier Allan i pressemeldingen fra Everton.

Den energiske midtbanespilleren har åtte landskamper for Brasil, mens han har 262 kamper i Serie A, fordelt på klubbene Udinese og Napoli.

Carlo Ancelotti trente Allan i 61 kamper da han trente Napoli 2018/2019-sesongen. Noe som tydeligvis veide tungt da han valgte seg for å forlate Napoli.

– Everton er en klubb med rik historie i Premier League, de har ambisjoner, også er det selvsagt professoren Ancelotti.

– Han har gjort alt han kan for å få meg hit. Det er størrelsen på klubben og navnet til treneren som gjorde at jeg ikke måtte tenke meg om to ganger, sier Allan.