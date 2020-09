Fotballryktene: Pogba vil bort fra Manchester United

Manchester Uniteds midtbanestjerne Paul Pogba ønsker seg tilbake til gamleklubben Juventus. Ifølge Tuttosport har franskmannen vært avvisende til en ny kontrakt, i håp om at Juventus skal legge inn et bud for ham.

I samme by planlegger Pep Guardiola og Manchester City hvordan de skal klare å sikre seg Kalidou Koulibaly. Napoli-forsvareren kan bli en dyr mann, og ifølge Sky Sports er det ventet at City må punge ut over 700 millioner kroner for senegaleseren.

Sky Sports melder at West Ham har lagt inn et bud på 220 millioner kroner for Burnley-stopperen James Tarkowski.

Bournemouth skal ha avslått et bud på 160 millioner kroner for Callum Wilson. Ifølge Daily Mail er det Aston Villa som har fått avslått budet.

Memphis Depay kan gjenforenes med tidligere Nederland-trener Ronald Koeman. Nettstedet Teamtalk, hevder at angriperen er nære en overgang til Barcelona.

Newcastle ønsker å forsterke forsvaret sitt og har rettet øynene mot Sassuolo-backen Rogerio. Ifølge Sky Sports er det ventet at klubben fra Nord-England må ut med rundt 140 millioner kroner for brasilianeren.

Newcastle er også nære ved å signere kontraktsløse Ryan Fraser. Kantspilleren skal denne helgen være på plass i Newcastle for å diskutere en mulig avtale.

Ifølge AD er det like før avtalen mellom Liverpool og Barcelona som sender Georginio Wijnaldum til Spania blir offentliggjort. Nederlenderen har lenge vært en publikumsfavoritt på Anfield, men det er ventet at et salg vil gi midler til å signere Bayern München-spiller Thiago.