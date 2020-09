Kun Andorra var dårligere enn Norge på dette: – Sjokkerende svakt

TV 2s fotballeksperter Jesper Mathisen og Brede Hangeland er sjokkerte over hvor få pasninger Norge traff på.

Tallenes klare tale viser at Norge traff på 50,3 prosent av pasningene på motsatt banehalvdel i 1-2-tapet for Østerrike.

Det vil si at annenhver pasning gikk til en medspiller.

– Disse tallene bør føre til dårlig nattesøvn for Lars Lagerbäck én måned før Serbia-kampen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Også tidligere landslagskaptein og fotballekspert i TV 2, Brede Hangeland, er sjokkert over tallene fra kampen.

– Det er sjokkerende svakt. Tallet er altfor lavt for et lag som har ambisjoner om et sluttspill, tordner den tidligere landslagskjempen.

Kun Andorra kan vise til dårligere treffsikkerhet i den første runden av Nations League, med sine 41,4 prosent. Mandagens motstander Nord-Irland, var hakket bedre enn Norge med 53,9 prosent.

– Det er sjokkerende lave tall på hjemmebane. Det ble for upresist, og Norge klarte aldri å skape ordentlige angrep. Der har de en stor jobb foran seg, men heldigvis er det spillere i bakhånd til Serbia-kampen som er langt mer pasningsikre. Da tenker jeg på Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi, sier Mathisen.

Laget som ikke overraskende kommer best ut er Spania med imponerende 88,0 prosent. Bak dem følger Tsjekkia, Nederland og Sveits.

– Det hjelper svært lite å ha gode spisser når de ikke har noe som helst å jobbe med. Man ser hvor nådeløs Erling Braut Haaland er når han først får muligheten, sier Mathisen.

Like over Norge finner man nasjoner som Moldova, Færøyene, Hviterussland og Malta.

For Norge var pasningsikkerheten over hele banen 70,9 prosent. Kun tre lag er under dem. Kazakhstan, Nord-Irland og Andorra.

Statistikken viser også at Norge hadde 155 pasninger på Østerrikes banehalvdel, mens gjestene hadde 302 pasninger på Norges banehalvdel. Noe som er nesten dobbelt så mye.

– Det føltes som å spille mot 14-15 mann

Sander Berge hadde sammen med Mathias Normann ansvaret for den sentrale midtbane til Norge. Sheffield United-spilleren innrømmer dagen etter tapet at Østerrike var overalt.

– Det var en veldig tøff kamp. Jeg spilte mot RB Salzburg to ganger i fjor, og spillestilen var veldig lik dem. Det kjennes ut som om at de er 14-15 mann når de presser oss. De svermer seg rundt oss, og man har en konstant følelse av å ikke ha kontroll, hverken med eller uten ball.

Jesper Mathisen er overrasket over at Norge aldri klarte å etablere spill på Østerrikes banehalvdel, noe han aldri har sett før.

– Jeg har ikke sett dette fra det Lagerbäcks norske lag før. Jeg synes de har klart å etablere spill på motstanderne tidligere, sier Mathisen.

Norges landslagstrener Lars Lagerbäck var lite fornøyd etter kampen. Før lørdagens pressekonferanse hadde han fått sett kampen i opptak, og var kommet frem til følgende konklusjon.

– Vi blir veldig passive og låste. Det gjelder både i angrep og forsvar. Slik det var i går tror jeg nesten ikke har skjedd etter at jeg tok over, sier svensken.

Tror det kan bli et britisk krigeoppgjør mot Nord-Irland

Mandagens Norge-motstander Nord-Irland var hakket bedre enn Norge på pasninger på motstanders banehalvdel i deres kamp mot Romania som endte 1-1.

Nordirene traff på 53,9 prosent av pasningene sine på motstanders banehalvdel, heller ikke det er imponerende tall, men Brede Hangeland er ikke overrasket.

– Det er litt mer deres stil. De spiller mer direkte og enkelt, enn det Norge ønsker å gjøre. Mandagens kamp kan bli et klassisk britisk oppgjør.

Tore Reginiussen sa selv under lørdagens pressekonferanse at han trolig står over mandagens kamp etter en tøff smell i hodet fredag. Dermed kan Norge miste en av sine viktigste duellspillere.

– Det er synd om Tore ikke får spilt. Men samtidig tapte Norge enormt med dueller også mot Østerrike, dette er noe man må være bedre på mot Nord-Irland, ettersom de fort kan vinne kampen etter en dødball, sier Hangeland.