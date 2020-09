Målmaskinen flyktet fra Bosnia-krigen – nå donerer han lønnen sin til veldedighet

Vedad Ibišević har aldri glemt barndommen sin. Derfor gjør han det han kan for at andre barn skal få en så enkel barndom som mulig.

Bosniske Vedad Ibišević (36) har bestemt seg for å donere bort hele grunnlønnen sin til veldedighet. Da 36-åringen signerte for Schalke 04, gjorde han det klart at han ikke hadde bruk for pengene.

– Jeg er ikke her for å tjene penger, jeg ønsker bare å spille i Bundesliga. Derfor ble vi enige om at jeg ikke får noen fastlønn, kun det som dekker forsikringene mine. Grunnlønnen min vil bli donert bort til veldedighet, sier Ibišević til Schalke 04s hjemmeside.

Det er ikke første gang den tidligere storscoreren (127 mål og 52 målgivende pasninger på 340 kamper i Bundesliga) engasjerer seg for veldedighet. Han har tidligere donert store summer for å hjelpe med integrering av flyktninger i Tyskland.

Noe som ikke er overraskende når man ser tilbake på barndommen til Ibišević.

Måtte flykte da hjembyen ble invadert av soldater

8 år gammel måtte Vedad Ibišević flykte fra den bosniske byen Vlasenica.

Året var 1992 og Bosnia-krigen var i starfasen av det som skulle vare i tre og et halvt år, og kreve over 100.000 liv.

Over 1,8 millioner mennesker ble tvunget til å flykte fra hjemmene sine. Blant disse var Mirsada og Saban. Sammen med barna Vedad og hans søster pakket de to bagger og flyktet fra hjembyen sin.

De endte opp i byen Tuzla hvor de tilbrakte resten av krigen, et sted som under krigen var blant de tryggeste for bosnjaker.

Der ble de til krigen var over, men bestemte seg da for å flytte til Sveits, hvor de ble boende i underkant av et år. Så gikk turen til USA og byen St. Louis, i Missouri. Det var der fotballkarrieren satte fart.

Tilbake til Europa

I 2002 ble den da 20 år gamle spissen hentet til franske Paris Saint-Germain. Etter å ha blitt kåret til et av de største talentene i USA var det tydelig at han måtte returnere til Europa for å få ut potensialet sitt.

Ibišević ble aldri noen suksess i PSG, og valgte i 2006 å dra til Tyskland og klubben Alemannia Aachen. Heller ikke her klarte han å leve opp til forventningene, men Alemannia Aachen gjorde en tabbe da de solgte ham etter kun én sesong.

Hardtsatsende Hoffenheim hentet ham. De var på nivå to, men med en rik eier i ryggen var de klare for å satse alt på å bli en toppklubb i Tyskland. Ibišević skulle vise seg å få en nøkkelrolle i prosjektet.

MÅLGARANTIST: Også på landslaget har Vedad Ibišević hamret inn mål. Foto: Thanassis Stavrakis

Sammen med Demba Ba dannet han en fryktet duo. De to spissene hamret inn mål, og før man visste ordet av det var Hoffenheim i Bundesliga. Den første sesongen havnet klubben på 7. plass. Ibišević scoret 18 mål, mens makkeren Demba Ba scoret 14 mål.

Nasjonal helt

Ibišević ble i Hoffenheim til 2012. Da gikk turen videre til Stuttgart, før han i 2016 signerte for Hertha Berlin, etter å ha levert varene på lån til klubben året før.

Men Ibišević har aldri glemt hvor han kommer fra. Derfor ble det som skjedde 15. oktober 2013 ekstra spesielt for målgarantisten.

Han scoret kampens eneste mål da Bosnia-Hercegovina vant 1-0 mot Litauen. Dette var ikke et vanlig mål. Det var målet som sørget for at landet kvalifiserte seg til sitt første VM.

Da kontrakten hans med Hertha Berlin gikk ut etter den foregående sesongen hadde 36-åringen ét ønske.

Å fortsette karrieren i Bundesliga. Det får han nå i Schalke 04, mens lønnen hans vil bli donert til veldedighet.