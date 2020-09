Har deaktivert Twitter-kontoen sin

Sent fredag kveld anklaget Helgheim Græsvik for «fake news».

«Å teste systemet er verken valgfusk eller straffbart. Hva skal til for at TV 2 Nyhetene fjerner Fredrik Græsvik for å redde sin egen troverdighet?», skriver Helgheim på Twitter.

Mer #FakeNews fra @UriksFredrik. Å teste systemet er hverken valgfusk eller straffbart.

Hva skal til for at @tv2nyhetene fjerner Fredrik Gresvik for å redde sin egen troverdighet? https://t.co/cGZhcZ3xOJ — Jon Helgheim (@HelgheimJon) September 4, 2020

Lørdag morgen svarte Græsvik, og samme formiddag ble kontoen deaktivert.

– Å gjentatte bli hengt ut som en løgner av en stortingsrepresentant (som aldri har tatt meg i løgn) er mer enn jeg gidder. Takk for meg Twitter, skrev Græsvik like etter klokken 8 lørdag morgen.

– Sprer løgner

Jon Helgheim har også tidligere beskyldt Fredrik Græsvik for å komme med «fake news».

31. juli postet Græsvik en Twitter-melding, hvor han skrev:

«Vi vet nå at USAs president ønsker å vrake demokratiet. Kan dere som fortsatt støtter ham forklare hvorfor dere gjør det? Liker dere ikke demokrati og frihet?»

Dette reagerte Helgheim kraftig på.

«I stedet for å gjøre jobben sin, sprer han løgner om at Trump vil vrake demokratiet», skrev han blant annet om Græsvik på Twitter.

Videre skrev Helgheim blant annet at man ikke kan stole på TV 2 Nyhetene.

– Vi må alle tåle kritikk

Overfor TV 2 understreker Helgheim at han mener Græsvik må tåle kritikken han kommer med.

– Jeg har ved to anledninger tatt for meg Twitter-meldinger fra Græsvik hvor han forvrenger Trumps budskap, og på en ganske grov måte. Det må han tåle. Reaksjoner på to av svært mange Twitter-meldinger fra Græsvik er ikke en heksejakt. Dette burde han tåle og svare for. Vi må alle tåle kritikk, sier Helgheim.

Frps Jon Helgheim, her under en muntlig spørretime på Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stortingsrepresentanten sier han har respekt for Græsviks lange karriere innenfor journalistyrket, men at utenrikskorrespondenten må «tåle å bli korrigert når han åpenbart har en tydelig politisk slagside».

– Jeg mener han ødelegger for journalisters troverdighet. Han er heller ikke alene om å vri på budskap fra Trump.

– En uting

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier Helgheim jevnlig beskylder Græsvik for å rapportere falskt, men at det ikke stemmer.

– Det triste og mest alvorlige i denne saken er de systematiske forsøkene fra en stortingsrepresentant på å angripe en av demokratiets pilarer, nemlig den frie pressen. Helgheim ber også TV 2 om å fjerne Fredrik – selv om jeg ser at han modererer seg på akkurat dette – for at den stemmen ikke skal høres. Jeg synes det er en uting at folkevalgte skal slenge rundt seg med beskyldninger om fake news, fordi vi vet at en fri presse er avgjørende for et velfungerende demokrati, sier Solbrække.

Redaktøren understreker at mediene ikke er ufeilbarlige, og at journalister og redaktører selvsagt skal tåle kritikk.

– Fredrik er Norges mest profilerte USA-korrespondent, og han gjør en svært viktig jobb i å fortelle nordmenn hva som skjer. Jobben hans er også å rapportere når Trump lyver, eller som i dette eksempelet kommer med uttalelser som mildt sagt er oppsiktsvekkende i et vestlig demokrati, sier Solbrække, og fortsetter:

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Når det er sagt, er det ikke sånn at folk flest nødvendigvis er på Twitter. Fredrik klarer seg fint uten Twitter en periode. Det er ikke i den kanalen hans viktigste del av samfunnsoppdraget formidles. Det skjer på TV 2s plattformer, og der har han mer enn nok å gjøre.

– Arrogant

Helgheim sier den beste måten å unngå å bli hengt ut som løgner på, er å unngå å lyve. Han mener Solbrækkes kommentarer tyder på at hun ikke tåler å bli kritisert.

– Det er kjente toner fra nyhetsredaktører at pressen skal sitte på sin høye hest og ikke tåle kritikk, selv om det er åpenbart at man fortjener det. Det er en fryktelig arrogant holdning. Hvis pressen tror de kan ture frem og rapportere ting som er forvrengt, uten at politikere skal si imot, er det fullstendig feil, sier Helgheim.

Noen tolket Helgheims Twitter-melding om å «fjerne Græsvik» som at Frp-politikeren ønsket at Græsvik skulle få sparken, men dette avviser Helgheim.

– Det var ikke sånn ment. Jeg mener TV 2 må ta grep for å redde sin egen troverdighet. Hvor Græsvik skal jobbe, vil jeg ikke ha noen meninger om.

Helgheim påpeker at han ikke har noe behov for å forsvare Trump, men at han reagerer på hvordan pressen tilsynelatende jakter i flokk mot den amerikanske presidenten.

– Jeg opplever stort sett norsk presse som ærlig og redelig, men når det gjelder amerikansk politikk, er det er et soleklart mønster hvor noen mister helt objektivitet og nøytralitet. Grunnen til at jeg reagerer er at jeg ønsker å bevare pressens troverdighet, og da må de skjerpe seg, sier Helgheim.

Bakgrunnen for Twitter-utvekslingen mellom Græsvik og Helgheim var Trumps oppfordring til velgerne om å teste valgsystemet i USA ved å sende inn forhåndsstemme og deretter stemme fysisk i valglokalet på valgdagen. Dette ble av noen tolket som at presidenten oppfordret til valgfusk.

– Jeg mener det er åpenbart at Trump ikke oppfordrer til valgfusk. Han oppfordret til å sjekke om stemmen din var blitt registrert, noe han presiserte, sier Helgheim.