Krever kurs-stopp: – Splittende anti-amerikansk propaganda

Ifølge The Washington Post er USAs president lite fornøyd med en type opplæring statsansatte får i dag, og har nå beordret at dette må stoppe.

– Presidenten har blitt oppmerksom på at den utøvende makts etater har brukt millioner av skattekroner til dags dato på å «lære» statlig ansatte å tro på splittende anti-amerikansk propaganda, skriver sjefen for den amerikanske etaten The Office of Management and Budget (OMB), Russel Vought, i et notat datert fredag.

Vought sier nyhetsoppslag har påvirket presidentens beslutning om å stramme inn på kurs om antirasisme, uten at han går inn i detalj på dette. Ifølge nyhetsbyrået AP har slike føderale kurs vært tematikk hos TV-kanalen Fox News den siste tiden.

Beordrer stopp

– Det er helt forbløffende hvordan kritisk raseteori gjennomsyrer hver eneste institusjon hos de føderale myndighetene, uttalte gjest Chris Rufo ved Discovery Insitute til TV-kanalen tidligere denne uken.

I brevet skriver Vought at presidenten har beordret ham om å sørge for at føderale etater umiddelbart slutter med slike kurs, og at nye retningslinjer fra OMB vil komme snart.

– I mellomtiden vil alle etater beordret til å identifisere alle kontrakter eller utgifter som er tilknyttet «kritisk raseteori», «hvite privilegier» eller noen annen form for opplæring eller propaganda som lærer eller insinuerer enten (1) at USA er et grunnleggende rasistisk eller ondt land, eller (2) at hvilken som helst rase eller etnisitet er grunnleggende rasistisk eller ond, skriver Vought videre.

– Kraftige

Til The Washington Post sier advokaten M.E. Hart, som har jobbet med kurs av typen Trump-administrasjonen nå vil ha slutt på i over 20 år, at slike kurs kan hjelpe statsansatte til å oppdage ubevisste holdninger man har i tildelinger av statlige kontrakter.

Hart argumenterer også med at de kan styrke arbeidsmoral, samarbeid og øke effektiviteten totalt sett.

– Vi må la folk se hverandre som mennesker, og vi må gjøre alt som trengs, inkludert å ta disse klassene, for å gjøre det mulig, sier Hart.

– Disse klassene har vært meget kraftige i å tillate folk til å gjøre det, og vi trenger dem mer enn noen gang. Det er fare her, sier han.

Har allerede stoppet ett

Ifølge The Washington Post er det noe uklart hvilke føderale kurs som er rammet, men de får opplyst av en talsperson hos myndighetene at ett kurs om klasseforskjeller stoppet fredag.

Trump har tidligere i valgkampen uttalt at han er meget uenig med demokratenes presidentkandidat Joe Bidens uttalelse om at det eksisterer systematisk rasisme hos amerikansk politi og i kulturen som må gjøres noe med.

– Presidenten og hans administrasjon følger sin forpliktelse om å behandle alle USAs individer rettferdig og likt. Presidenten har bevist at han står med dem som lenge har blitt ignorert eller som har mislykkes i å ta del i det landet vårt har å tilby, og han vil fortsette å støtte alle amerikanere, uansett etnisitet, religion eller livssyn, skriver Vought i OMB i brevet fredag.