Delstater i Mexico har gått tom for dødsattester

Flere guvernører i Mexico sier at de har gått tom for dødsattester som følge av koronaviruset.

Fredag uttalte mexikanske myndigheter at minst tre av landets delstater begynte å gå tom for dødsattester for 15-20 dager siden, skriver nyhetsbyrået AP.

De aktuelle delstatene er Baja California, delstaten Mexico og Mexico by.

Mange døde

Landet er hardt rammet av koronaviruset, og har 4. mest Covid-19-dødsfall i verden ifølge Johns Hopkins University. Så langt er over 616.000 registrert smittet (8. mest i verden) og 66.329 registrert døde.

Mexicanske myndigheter opplyser om at de har produsert ytterligere én million dødsattester den siste tiden, og at de jobber med å fordele med nå. Ifølge AP er attestene spesialdesignet, ettersom forfalskninger har vært et problem tidligere.

Anklaget leger for svartebørs

I juni meldte myndighetene at det hadde oppstått en svartebørs for slike attester, ettersom folk ønsket å bli kvitt dødes etterlevninger raskest mulig. Den gang anklaget Mexico by-ordfører Claudia Sheinbaum en gruppe leger og en offentlig ansatt for å bidra til dette.

– De solgte disse attestene, når de ikke skulle gjøre det, uttalte hun.

Ifølge ABC News er dødsattester i utgangspunktet gratis i Mexico, men prosessen kan ta lang tid å gjennomføre og er preget av et tungt byråkrati.