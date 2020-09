Nabolag i sjokk etter kuleregn: – Aldri sett lignende

Folk valgte å gjemme seg bak biler da U.S Marshals Service åpnet ild mot mann som var mistenkt for å ha drept en demonstrant.

Nyhetsbyrået AP beskriver det som skjedde under den fatale pågripelsen i den amerikanske delstaten Washington torsdag kveld som et «kuleregn», og ifølge vitner avisa The Olympian har snakket med ble det løsnet opp mot 50 skudd.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier Deshirlynn Chatman til avisa.

Hun var på vei for å besøke en bekjent like i nærheten da U.S Marshals Service konfronterte en venstreradikal mann i slutten av 40-årene de lette etter, som var mistenkt for å ha drept en høyreekstrem demonstrant i byen Portland i nabostaten Oregon.

– De var på stedet for å bedrive overvåking av en leilighet hvor de trodde en drapsetterlyst mistenkt befant seg. Vedkommende kom ut av leiligheten og gikk inn i bilen sin for å forlate stedet. Da han ble forsøkt pågrepet ble det åpnet ild mot den mistenkte som satt i bilen, og han flyktet videre til fots, skriver løytnant Ray Brady ved det lokale sheriffkontoret i en uttalelse.

– Skummelt

Ifølge AP valgte andre folk som var til stede å gjemme seg bak blant annet biler da skytingen startet.

– Vinduene ble knust i det jeg tror var tre forskjellige biler. De skjøt noens hus, traff gjerdene deres, samt en murvegg. Det var ganske skummelt, sier Chatman til The Olympian.

Politiet opplyser om at de fortsatte å skyte mot den mistenkte da han løp av gårde. Han ble kort tid etter bekreftet død på stedet.

Bestrider vitneopplysning

Chatman har uttalt til The Olympian at den mistenkte mannen skjøt først, men politiet har opplyst om at de hittil ikke har konkludert hvorvidt dette er tilfellet. Til avisen tilbakeviser løytnant Brady ved sheriffkontoret vitneopplysninger om at mannen var bevæpnet med en rifle, og sier det ble funnet en pistol på ham.

Den lokale rettsmedisineren Gary Warnock har fortalt at obduksjonen av mannen vil være ferdigstilt onsdag.

Uttalte seg om drap i intervju

I et filmet intervju med en frilansjournalist, publisert av en amerikansk nettavis timer før den mistenkte ble drept, uttalte han seg om et drap som skjedde i Portland i Oregon i slutten av august. I intervjuet erkjenner han tilsynelatende å ha drept et medlem av den høyreradikale gruppen Patriot Prayer.

– Jeg hadde ikke noe valg. Jeg mener, jeg hadde et velg. Jeg kunne ha sittet der og sett dem drepe en farget venn av meg. Men jeg kom ikke til å gjøre det, uttalte han i intervjuet.

– Jeg hater å si det, men jeg ser en borgerkrig rett rundt hjørnet, uttalte han videre i intervjuet.

Begge var bevæpnet

Ifølge rettsdokumenter gjort kjent natt til lørdag var begge to bevæpnet da drapet skjedde.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters, som har gjennomgått gruppens historikk, oppgir Patriot Prayer å være ikke-voldelige, men nyhetsbyrået skriver at de har vært involvert i flere voldelige sammenstøt. Facebook uttalte fredag at de har valgt å slette grupper på deres nettsted relatert til dem.

Guvernør i Oregon, Kate Brown, uttalte forrige helg at gruppen har stått for flere konflikter i delstaten.

– Den høyrevridde gruppen Patriot Prayer og selverklærte milits-medlemmer kjørte inn til sentrum av Portland i går kveld, bevæpnet og klare for en kamp. Jeg vil ikke tillate at Patriot Prayer og bevæpnede hvit makt-grupper skaper mer blod i gatene våre, uttalte hun da.